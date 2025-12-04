Masovna potraga splitskog HGSS-a i vatrogasca urodila plodom: Osoba pronađena, bila je jako pothlađena

Ove srijede Stanica Split imala je potražnu akciju na području Vinišća. Dojava o nestaloj osobi (rođenoj 1937.) stigla je oko 15.15 sati, nakon čega je pokrenuta potraga na koju se odazvao velik broj ljudi. Radilo se o dementnoj osobi koja se udaljila s mjesta prebivališta u nepoznatom pravcu.

Usmjeravanje potrage

Kako je osoba sa sobom imala mobitel, zatražena je lokacija istog te se potraga usmjerila na ciljano područje u zaleđu Vinišća. Sudjelovalo je 25 članova i 26 vanjskih suradnika Stanice Split, među kojima 4 potražna K9 tima i termokamera, a s potražnim psom i dronom bili su i vatrogasci. Potonji su stigli iz DVD-ova Marina, Okruk i Trogir, a na terenu su bili i pripadnici MUP-a iz PP Trogir te mještani.

Pronalaženje nestale osobe

Tijekom potrage dron s termovizijom locirao je osobu, koju je potražni K-9 tim tražio koristeći dozivanje te naposljetku i pronašao. Osoba je pronađena neozlijeđena, ali jako pothlađena u 19.40 sati. Pružena joj je prva pomoć te je mariner nosiljkom transportirana do zapovjednog vozila gdje ju je preuzela ekipa hitne medicinske pomoći.

Zahvala sudionicima

HGSS zahvaljuje svima koji su sudjelovali na velikom odazivu i motivaciji, što je rezultiralo spašenim ljudskim životom.