Maslinici i vinogradi na udaru države! Jeste li sigurni za svoj?

Stotine malih maslinara, vinogradara i voćara diljem Dalmacije našle su se pred ozbiljnom prijetnjom opstojnosti svoga rada zbog novih pravila u vođenju evidencije poljoprivrednog zemljišta. Riječ je o promjenama vezanim uz ARKOD – službeni digitalni sustav u kojem se bilježi korištenje poljoprivrednih površina i koji je preduvjet za dobivanje državnih potpora.

Što se događa?

Prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji je stupio na snagu krajem studenoga 2025. godine, svi poljoprivrednici moraju imati dokaz o vlasništvu ili posjedu zemljišta koje obrađuju da bi ono moglo ostati upisano u ARKOD i nakon 31. prosinca 2025. Ako takav pravni temelj ne dostave u roku, parcele im mogu biti izbrisane iz ARKOD-a, piše Šibenski.

To znači da:

• zemljište na kojem nema riješenog vlasničkog statusa više neće biti priznato kao poljoprivredno u sustavu,

• proizvođači gube pravo na poticaje (sredstva izravnih plaćanja i ruralnog razvoja),

• gube se i uvjeti da se njihovi proizvodi legalno mogu prodavati kao vlastiti – jer se proizvodnja mora moći povezati s ARKOD parcelom. Zašto se to događa?

Problem je u tome što mnogo obradivih površina u Dalmaciji i drugim ruralnim područjima nema riješene imovinskopravne odnose. Zemljište koje se generacijama obrađuje često je naslijeđeno prije više desetljeća, bez ažuriranih papira ili jasnih upisa u zemljišne knjige ili katastar. Česti su slučajevi da je jedan maslinik ili vinograd u suvlasništvu desetaka nasljednika, neki žive u inozemstvu ili su već preminuli, pa je praktički nemoguće prikupiti dokumente koje država sada traži.

Posljedice za proizvođače

Za mnoge male maslinare i vinogradare to znači dramatičan udar na njihovu egzistenciju:

• bez ARKOD-a – nema poticaja: sredstva koja su u Hrvatskoj često ključna za opstanak proizvodnje mogli bi izgubiti,

• gube se proizvodna prava: ako parcela nije u ARKOD-u, proizvođač se smatra neaktivnim pa ne može ni legalno prodavati svoje maslinovo ulje, vino ili voće, iako taj posao godinama radi,

• strahuje se da će mnogi odustati od uzgoja i pustiti nasade da zarastu, što bi dodatno osiromašilo lokalnu poljoprivrednu proizvodnju.

Država uvodi olakšice, ali kasno?

U konačnici ipak je reagiralo Ministarstvo poljoprivrede. Novi Pravilnik omogućuje da privatno zemljište ostane upisano u ARKOD i nakon 31. prosinca 2025. ako proizvođači podnesu Izjavu o posjedovanju zemljišta ovjerenu kod javnog bilježnika – u kojoj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću navode koje su korake poduzeli da riješe odnose s pravim vlasnicima, javlja Šibenski.

To daje određenu vremensku i proceduralnu fleksibilnost, ali mnogi lokalni proizvođači tvrde da je situacija i dalje teško izvediva zbog praktičnih problema s pronalaženjem i kontaktiranjem svih suvlasnika.

Poljoprivrednici, posebice u Dalmaciji, apeliraju na dodatne mjere državne pomoći i promjene zakonodavstva kako bi se zaštitila tradicionalna gospodarska aktivnost koja je i dio kulturnog identiteta regije. U protivnom, strahuju da će mnoge masline, vinogradi i voćnjaci zauvijek nestati s dalmatinskih polja.