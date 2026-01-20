Maškare su neizostavan dio identiteta Makarske. Evo što se priprema

Maškare su neizostavan dio identiteta Makarske i jedna od onih tradicija koja se s posebnom radošću prenosi s generacije na generaciju. Grad Makarska i Turistička zajednica Grada Makarske pozivaju sugrađane i posjetitelje da budu dio Maškara 2026. – dana ispunjenih bojama, smijehom i zajedništvom, koji svake godine ožive gradske ulice i trgove.

Program obuhvaća simboličnu primopredaju ključeva grada, Male maškare u kojima sudjeluju vrtići i škole, kao i veliku karnevalsku povorku na pokladni utorak, kada pokladno razdoblje kulminira i završava prije ponoći, uoči Čiste srijede i početka Korizme.

PRIMOPREDAJA KLJUČEVA – petak, 23. siječnja 2026.

Maškarano razdoblje u Makarskoj tradicionalno započinje primopredajom ključeva grada. Gradonačelnik simbolično predaje vlast maškarama, čime započinje vrijeme opuštenosti, satire i pokladnog veselja u kojem grad nakratko živi u drugačijem ritmu.

MALE MAŠKARE – petak, 6. veljače 2026.

Male maškare jedno su od najradosnijih događanja u godini i jedna od najvećih dječjih maškaranih povorki u Hrvatskoj. U njima sudjeluju djeca iz makarskih vrtića i škola, a grad toga dana pripada najmlađima.

Povorka školske djece kreće u 11:00 sati uz nastup klauna Šarenka, dok vrtićke maškare kreću u 14:00 sati i završavaju uz nastup T Rexa. Šarenilo kostima, pjesma i ples ispunit će gradske ulice i izmamiti osmijehe svih generacija.

KARNEVAL NA POKLADNI UTORAK – 17. veljače 2026.

Karneval na pokladni utorak središnji je i završni događaj maškaranog programa u Makarskoj. U velikoj povorci sudjeluju brojne maškarane skupine iz Makarske i okolice, donoseći raskošne maske, glazbu i prepoznatljivu karnevalsku atmosferu. Pokladno slavlje završava prije ponoći, u skladu s tradicijom i početkom korizmenog razdoblja.

PRIJAVE ZA MAŠKARANE SKUPINE

Prijave za sudjelovanje u maškaranim povorkama su otvorene. Zainteresirani se mogu javiti na telefone 021 612 002 ili 098 265 679.

Makarske maškare poziv su na smijeh, maštu i zajedništvo – tradiciju koja svake godine iznova živi na ulicama grada.