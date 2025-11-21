Marković poručila ‘ne’ Thompsonu, a WhatsApp se užario: krenuli pozivi na prosvjed

Nakon izjave supetarske gradonačelnice Ivane Marković da u Supetru ne bi dopustila održavanje Thompsonovog koncerta, društvenim se mrežama, posebice WhatsAppom, počeo širiti poziv na prosvjed.

"Kada osoba koja bi trebala predstavljati naš grad bez imalo srama izjavljuje da hrvatskog izvođača ne bi pustila da pjeva u Supetru, a za izvođača s teškom i duboko problematičnom četničkom ratnom prošlošću 'bi razmislila' - tada je jasno da je granica normalnog odavno prijeđena.

Takav stav nije samo uvreda hrvatskim glazbenicima i ljudima koji poštuju svoju kulturu. To je otvoreni znak da gradonačelnica koristi svoju funkciju kako bi gurala vlastite političke ukuse i ideološke preferencije, potpuno ignorirajući vrijednosti i osjećaje većine stanovnika Supetra. To nije vodstvo to je zloupotreba ovlasti", stoji u pozivu.

Prosvjed bi se trebao održati u subotu, 29. studenog, u 20 sati na rivi.

"Nećemo dopustiti da se naš grad pretvori u teren za političke eksperimente i prkosno provociranje vlastitog naroda. Vrijeme je da gradonačelnica shvati jednu stvar: Supetar pripada svojim ljudima, a ne političkim ekshibicionistima. Ovo nije organizirani prosvjed - ovo je spontani odgovor ljudi koji ne pristaju na ignoriranje, omalovažavanje i gaženje vrijednosti koje su generacije prije nas krvlju branile. Supetar zna tko je, što je i što brani. I to ćemo pokazati"