Marko Pjaca konačno ima novi klub. Kad je početkom lipnja sporazumno raskinuo ugovor s Dinamom, malo tko je očekivao da će gotovo cijelo ljeto trajati potraga za novim angažmanom.

Iskusni krilni napadač dovodio se u vezu s više klubova, ali na kraju je odabir pao na klubu iz šeste najjače europske lige, Nizozemske. Radi se o Twenteu koji je i službeno predstavio Pjacu kao novog igrača, piše gol.hr.

On je trebao još prošlog tjedna otputovati u grad Enschede na završne pregovore i potpis ugovora, no sve se zakompliciralo. Mnogi su pomislili da je posao definitivno propao, ali Pjaca je na kraju sve uspio dogovoriti s novim klubom i stavio potpis na dvogodišnji ugovor.

"Sretan sam što sam ovdje. Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati suigrače i pomoći klubu. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni, kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se tome, bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere, želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi i na visokoj razini", kazao je Pjaca nakon potpisa.

Tehnički direktor Twentea Jan Streuer je biranim riječima predstavio Pjacu, te otkrio kako se želi izboriti za mjesto na popisu izbornika Zlatka Dalića za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

“Marko Pjaca je iskusan hrvatski reprezentativac koji može igrati na svakoj poziciji u napadu. Prošle sezone Marko je imao izvrsnu sezonu s Dinamom Zagreb, i u domaćem prvenstvu i u Ligi prvaka.

Već neko vrijeme sam u kontaktu s Markom i tijekom naših razgovora postajao je sve entuzijastičniji oko FC Twentea. Mislim da se naše ambicije dobro poklapaju. Mi želimo izboriti Europu, a on želi predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu iduće godine. Siguran sam da će našoj momčadi donijeti dodatnu kvalitetu i iskustvo", zaključio je.