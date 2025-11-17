Marko i Iris Livaja pobjegli na romantični vikend

Marko i Iris Livaja odlučili su ovog vikenda pobjeći na kratki izlet u Italiju, a dio svojih romantičnih trenutaka rado su podijelili s pratiteljima. Prva stanica bila im je Verona, poznata kao grad ljubavi, gdje su simbolično „zapečatili“ svoju vezu. Naime, na ogradu su postavili crveni lokot s njihovim imenima.

Romantično putovanje potom ih je odvelo u uvijek šarmantni Milano. Odatle je Iris objavila fotografiju na kojoj ona i Marko sjede zagrljeni, vidljivo opušteni i nasmijani. U opisu je stajalo samo srce – dovoljno da pokaže koliko uživaju u zajedničkom bijegu od svakodnevice.

Fotografije pogledajte ovdje.