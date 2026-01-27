Marjan ide u novu fazu obnove, slijede privremene zabrane kretanja

Grad Split objavio je na svojoj službenoj Facebook stranici da se nastavljaju sanacijski radovi u Park-šumi Marjan, s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja mediteranskog potkornjaka te obnove šumskog ekosustava oštećenog ljetnim vjetrolomom.

Kako navode iz Grada, nakon ponovljenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda te donošenja odluke o odabiru izvođača radova, jučer je istekao zakonski rok za podnošenje žalbi. Time su uklonjene sve pravne i proceduralne prepreke za sklapanje ugovora s odabranim izvođačem.

Potpisivanje ugovora planirano je tijekom ovog tjedna, nakon čega će uslijediti uvođenje izvođača u posao i nastavak radova na sanaciji šteta nastalih uslijed vjetroloma u Park-šumi Marjan.

Sanacijske aktivnosti obuhvaćaju uklanjanje preostalih oštećenih i nestabilnih stabala, uređenje i sanaciju terena te postupnu obnovu zahvaćenih područja. Radovi će se izvoditi u skladu s važećom tehničkom dokumentacijom i ugovorenom dinamikom, uz stalni nadzor te poseban naglasak na sigurnost građana i posjetitelja.

Tijekom izvođenja radova bit će uvedena privremena zabrana kretanja unutar označenih područja Park-šume Marjan, a javnost će o tome biti pravodobno obaviještena, stoji u objavi Grada Splita na Facebooku.