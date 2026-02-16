Marjan dominantan u Rugvici: Sedam zlata i 18 medalja za vodstvo u borbi za juniorsku reprezentaciju

Dok su starije kadetkinje bile iznimno uspješne na ETU Grand prix kvalifikacijskom turniru u Tirani drugi dio kluba nastupio je u Rugvici pored Zagreba na prvom od tri kriterijska turnira za plasman u juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Fenomenalni su još jednom bili sportaši Marjana kojih je čak sedam osvojilo zlatne medalje i povelo u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu već u travnju ove godine.

M2 Rugvica bio je prvi od tri turnira koji se boduju za plasman u nacionalnu selekciju, drugi je prvenstvo Hrvatske već 28.2. u Kninu nakon čega će puno stvari biti jasnije dok će na trećem kriterijskom popravni ispit imati oni koji bodovno još uvijek budu u igri.

Kvalifikacije su kod juniorki najbolje otvorili Petra Uglešić, svjetska i europska prvakinja, MVP prošlogodišnjeg europskog juniorskog prvenstva i cura koje ne zna za poraz već pune tri ipo godine, potom Maja Srhoj, europska juniorska prvakinja, europska mlađeseniorska viceprvakinja i srebrna sa EYOF-a, sve iz prošle godine, Klara Uglešić, brončana europljanka iz Švicarske prošle godine, Lana Graovac, peta na svjetskom juniorskom prvenstvu u Koreji te Marina Bilić koja od prošle godine bilježi veliki napredak i iskorak u karijeri. Što se tiče juniora zlatni su Vito Karabatić koji je prošle godine nastupio na svjetskom i europskom kadetskom prvenstvu, a prvi juniorski turnir otvorio je na tragu svega što je u Hrvatskoj radio i u kadetima kao i Luka Kvaternik koji je do zlata stigao u teškoj kategoriji.

Dodajmo da su sportaši Marjana stigli do čak 18 odličja od 22 sportaša koja su krenila na put.

Osvajači odličja:

Zlato: Petra Uglešić, Marina Bilić, Klara Uglešić, Lana Graovac, Maja Srhoj, Vito Karabatić, Luka Kvaternik

Srebro: Lana Zaninović, Ana Lučić, Filip Matić

Bronca: Luna Antunović, Marin Batarelo, Viljem Bezjak, Vedrana Karol Bulaja, Marija Miladin, Ida Peljto, Ema Ivičević, Marijeta Ercegović,

UKUPNI POREDAK JUNIORKE:

MARJAN 79 BODOVA ION 27 BODOVA PRANA 15 BODOVA

UKUPNI POREDAK JUNIORI:

MARJAN 25 BODOVA SLOVENIJA 21 BOD PANTERA 16 BODOVA