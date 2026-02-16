Close Menu

Marjan dominantan u Rugvici: Sedam zlata i 18 medalja za vodstvo u borbi za juniorsku reprezentaciju

Fenomenalni su još jednom bili sportaši Marjana kojih je čak sedam osvojilo zlatne medalje

Dok su starije kadetkinje bile iznimno uspješne na ETU Grand prix kvalifikacijskom turniru u Tirani drugi dio kluba nastupio je u Rugvici pored Zagreba na prvom od tri kriterijska turnira za plasman u juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Fenomenalni su još jednom bili sportaši Marjana kojih je čak sedam osvojilo zlatne medalje i povelo u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu već u travnju ove godine.

M2 Rugvica bio je prvi od tri turnira koji se boduju za plasman u nacionalnu selekciju, drugi je prvenstvo Hrvatske već 28.2. u Kninu nakon čega će puno stvari biti jasnije dok će na trećem kriterijskom popravni ispit imati oni koji bodovno još uvijek budu u igri.

Kvalifikacije su kod juniorki najbolje otvorili Petra Uglešić, svjetska i europska prvakinja, MVP prošlogodišnjeg europskog juniorskog prvenstva i cura koje ne zna za poraz već pune tri ipo godine, potom Maja Srhoj, europska juniorska prvakinja, europska mlađeseniorska viceprvakinja i srebrna sa EYOF-a, sve iz prošle godine, Klara Uglešić, brončana europljanka iz Švicarske prošle godine, Lana Graovac, peta na svjetskom juniorskom prvenstvu u Koreji te Marina Bilić koja od prošle godine bilježi veliki napredak i iskorak u karijeri. Što se tiče juniora zlatni su Vito Karabatić koji je prošle godine nastupio na svjetskom i europskom kadetskom prvenstvu, a prvi juniorski turnir otvorio je na tragu svega što je u Hrvatskoj radio i u kadetima kao i Luka Kvaternik koji je do zlata stigao u teškoj kategoriji. 

Dodajmo da su sportaši Marjana stigli do čak 18 odličja od 22 sportaša koja su krenila na put. 

Osvajači odličja:

Zlato: Petra Uglešić, Marina Bilić, Klara Uglešić, Lana Graovac, Maja Srhoj, Vito Karabatić, Luka Kvaternik

Srebro: Lana Zaninović, Ana Lučić, Filip Matić

Bronca: Luna Antunović, Marin Batarelo, Viljem Bezjak, Vedrana Karol Bulaja, Marija Miladin, Ida Peljto, Ema Ivičević, Marijeta Ercegović, 

UKUPNI POREDAK JUNIORKE:

  1. MARJAN 79 BODOVA
  2. ION 27 BODOVA
  3. PRANA 15 BODOVA

UKUPNI POREDAK JUNIORI:

  1. MARJAN 25 BODOVA
  2. SLOVENIJA 21 BOD
  3. PANTERA 16 BODOVA
