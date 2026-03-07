Mario Šušnjara ostaje vojvoda, Filipović Grčić alajčauš, a novi harambaša je Pavle Križanac

Za novog/starog alkarskog vojvodu izabran je Mario Šušnjara, kojem je povjerenje iskazalo 206 članova VAD-a. Njegov protukandidat Ivan Čikara, dobio je 66 glasova. Šušnjari je ovo drugi mandat na dužnosti vojvode.

‘Osjećam se časno i ponosno, zahvalno i skromno. Prvenstveno mi je drago što je Skupština prepoznala moj rad protekle četiri godine. Ne samo moj rad, nego rad aktualne Uprave, alajčauša i dali nam povjerenje za novi četverogodišnji mandat. Nama je obveza to povjerenje opravdati. Opravdat ćemo ga na način da nastavimo raditi na projektima koje smo i započeli u ovome mandatu, a isto tako otvarati skroz jedne druge, nove projekte i nove priče, a sve u svrhu kako bi naša Alka dodatno rasla, kako bi se afirmirala u Hrvatskoj, dodatno i u Europi, te kako bi infrastrukturno i kadrovski jačali kao Društvo’, kazao je Šušnjara, piše Ferata.

Šušnjara je komentirao i uvjerljivu pobjedu u odnosu na protukandidata.

‘Posebna čar je i poseban šlag na vrhu torte, jer meni to stvarno predstavlja iznimno zadovoljstvo, ali i iznimnu odgovornost. Hvala puno svim članovima i hvala svima koji su podupirali moj prošli mandat. Napominjem ponovno, i alajčaušu i arambaši i Upravi jer samo u sinergiji i u kontinuitetu Alka može i jačat će još i više.’

Dužnost alajčauša i naredne četiri godine obnašat će Ivica Filipović Grčić, za kojeg je glasovalo 176 članova, dok je Alenu Poljaku svoj glas dalo njih 99. Filipoviću Grčiću ovo je četvrti mandat alajčauša.

‘Srce puno k’o kuća. Četvrti mandat, a kao da je prvi. Zahvalio bih svim članovima VAD-a. Očito su se rad i trud pokazali dobrim. Skupština je presudila, dala mi pobjedu, uvjerljivu pobjedu da obnašam dužnost alajčauša još sljedeće četiri godine. Pred nama je nova Alka, novi izazovi, ovo stavljamo na stranu, krećemo, uskoro će nam početi pripreme, prve prove, nova, stara Uprava zadala nam je puno zadaća, sve moramo izvršiti i idemo naprijed’, kazao je Filipović Grčić.

Na čelu momačke čete ove će godine biti novi harambaša, Pavle Križanac koji je dobio 160 glasova, te tako pobijedio Ivu Vukasovića, koji je imao 112 glasova i koji je alkarske momke predvodio u pet mandata.

‘Osjećam se uzbuđeno. Moj otac je bio alkarski momak i ta ljubav me je uvik vezala, uvik sam bio na provama kadite, čuva konje, sve je to nekako krenilo u alkarske momke. Ima sam čast bit buzdovandžija i štitonoša, šta isto tako to mogu zafaliti svom prethodniku kojega sam evo sad pobijedio. Ne kažem da sam ja njega pobijedio, ipak je on bio pet mandata, velika je čast naslijediti, u jednu ruku i legendu koji je tu bio toliko godina. Nadam se jednom kontinuitetu, sinergija i suradnja s vojvodom i alajčaušem i mislim da će to biti jedna lipa priča’, komentirao je svoj izbor za harambašu Pavle Križanac.

Alkare će i dalje u Upravnom odboru predstavljati Ante Zorica koji je bio jedini kandidat za tu dužnost.

Predsjednik Časnog suda je Boško Vladović za kojeg je glasovalo 169 glasova članova Društva, dok je Tonći Bešlić dobio 103. Za članove Časnog suda izabrani su Kristijan Bikić (133) i Tomislav Župić (135) koji su dobili veći broj glasova od Vlatka Bandala (34), Mladena Pletikosića (131) i Dražena Šušnjare (48).

Članovi Nadzornog odbora su Ivan Čarić (145), Hrvoje Markulin (133) i Luka Prolić (161). Josip Budimir, Šimun Cvrlje i Ante Jukić nisu dobili potreban broj glasova.

U Upravni odbor VAD-a birano je 7 od 13 kandidata. Izabrani su Dinko Bošnjak (134), Ivan Bota (144), Stipe Jukić (186), Ivan Nasić (144), Ante Runje (163), Igor Vidalina (153) i Mladen Vučković (128). U Upravu nisu ušli Tihomir Ćurković (21), Mislav Franchini (111), Bože Krce (17), Dražan Šabić (93), Damir Tomašević (84) i Frano Vrančić (120). Dodajmo kako u UO VAD-a po dužnosti ulaze vojvoda, alajčauš, arambaša i predstavnik alkara.

Na početku Skupštine sažeto Izvješće o radu Uprave u razdoblju od travnja 2022. do ožujka 2027. godine iznio je dosadašnji predsjednik Stipe Jukić, koji je naglasio odličnu suradnju VAD-a, Muzeja Sinjske alke i Alkarske ergele s resornim ministarstvima, podsjetio je kako je Društvo prošle godine praktički organiziralo dvije Alke, jer je 3. kolovoza, zbog kiše, Alka bila odgođena i održana 10. kolovoza te je poželio novoizabranoj Upravi uspješan rad, piše Ferata.

Jukić je naglasio da su tri Alke u mandatu dosadašnje uprave pratili predsjednici Slovenije, Mađarske i Kosova, što je pozitivno utjecalo na jedan od cilj eva, afirmaciju Alke u Europi. Naglasio je i da je jedan od prioritetnih zadataka bio predstavljanje Alke izvan Sinja, pa je 2023. godine Alka predstavljena u Badenu i Beču, zatim u Ženevi te u EU parlamentu u Bruxellesu i na turističkim sajmovima u Munchenu i Zurichu. Upravni odbor je nastavio suradnju s manifestacijama sličnima Alki te su ostvarene nove suradnje s Bokeljskom mornaricom Kotor.

U proteklom razdoblju UO je u VAD primio 20 novih članova.

Jukić je zahvalio na pomoći i suradnji Vladi RH, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Sinju. Kazao je da novu Upravu, uz organizaciju Alke i čuvanje običaja pradjedova, očekuje rad na još većoj internacionalizaciji Alke u vidu suradnje sa sličnim manifestacijama iz europskih država, nastavak aktivnosti na predstavljanju Alke u Parizu te realizacija planiranog posjeta Vatikanu i Svetom Ocu Lavu XIV, kao i projekta dislokacije Alkarske ergele, provođenje projekata u sklopu EU projekta Sinj u sridu i IEC Sinjska alka, obnavljanje sustava rasvjete i multimedije Muzeja Sinjske alke te nužna rekonstrukcija i prilagodba novim tehničkim rješenjima, izdavanje kataloga numizmatičke zbirke i fotomonografije o 300. obljetnici Alke.