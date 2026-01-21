Mario policiju nazvao “gamadima” na Facebooku, završio pred sudom

Mario je proglašen krivim i osuđen jer je vrijeđao policajce na svojem Facebook profilu.

Kako se navodi u presudi, on je na Facebooku objavio komentar u kojem je otkrio marku i registarsku oznaku automobila kojim se koristi varaždinska policija.

Potom je dodao: “…sigurnost i povjerenje, čuvajte se gamadi na cesti, civilni auto”. Time je, ističe sutkinja, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike PU varaždinske natpisima na svojem Facebook profilu kojeg koristi”.

“Samim time učinio je ove natpise dostupnim javnosti i korisnicima društvene mreže Facebook, dakle, vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike tijekom vršenja njihove službe”, navela je sutkinja u presudi.

Mario (42) je odmah ispitan u policiji te je njegov iskaz pročitan tijekom suđenja. Kao dokaz uzet je i isprint spornog statusa na Facebooku.

Sutkinja ga je kaznila sa 700 eura i mora platiti 20 eura troškova prekršajnog postupka. Presuda je nepravomoćna, piše Danica.hr.