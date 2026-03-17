Marinić prozvao Grad: "Pogoduje se ilegalnim stanarima u Botaničkom vrtu"

Gradski vijećnik Srđan Marinić na sjednici Gradskog vijeća otvorio je pitanje, kako tvrdi, pogodovanja bespravnim stanarima u gradskoj kući unutar Botaničkog vrta na Marjanu. U svom obraćanju prozvao je i vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakšu Božanića.

Marinić navodi kako je još početkom ožujka gradonačelnika Tomislava Šutu upozorio na slučaj obitelji koja koristi nekretninu na adresi Cattanijin put 4 bez valjane pravne osnove, a koja je u vlasništvu Grada Splita. Ističe i da je riječ o objektu koji je, prema njegovim tvrdnjama, bespravno nadograđen, pri čemu za dio građevine postoji i rješenje o uklanjanju.

U središtu spora nalazi se i sudski postupak. Grad Split je, navodi Marinić, još u svibnju prošle godine pokrenuo tužbu za iseljenje, dok je obitelj u listopadu uzvratila tužbom kojom traži utvrđivanje prava vlasništva, pozivajući se na dugogodišnje korištenje nekretnine.

Posebno problematičnim Marinić smatra izdavanje prometnih vinjeta za pristup vozilima toj lokaciji. Tvrdi da je Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan obitelji izdala ukupno četiri vinjete oznake “B”, koje su inače namijenjene isključivo zaposlenicima Botaničkog vrta, Zoološkog vrta i Meteorološke stanice.

Prema njegovim riječima, jedna od vinjeta izdana je i početkom ove godine, unatoč ranijim upozorenjima da članovi obitelji nisu zaposlenici tih institucija te da su u sudskom sporu s Gradom. Dodaje kako na više upita upućenih ravnatelju nije dobio odgovor.

Marinić upozorava da takvo postupanje može imati ozbiljne posljedice za Grad u sudskom postupku, jer bi izdavanje vinjeta moglo biti tumačeno kao priznanje statusa zakonitih korisnika nekretnine.

Od gradonačelnika je zatražio očitovanje o postupanju ravnatelja ustanove te konkretne mjere, uključujući poništenje spornih vinjeta, prestanak, kako navodi, štetnih radnji prema pravnim interesima Grada te jasnu pravnu osnovu na temelju koje su vinjete izdane.

Na postavljeno pitanje, kako ističe, do održavanja sjednice nije dobio odgovor.