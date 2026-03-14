Marinić na Facebooku: "Pogoduje li Jakša Božanić bespravnim graditeljima?"

Predsjednik Društva Marjan i gradski vijećnik Srđan Marinić javno je prozvao Javnu ustanovu Park-šuma Marjan tvrdeći da ignorira službene upite vezane uz niz spornih situacija na zaštićenom području Marjana.

Marinić navodi da je od v.d. ravnatelja ustanove Jakše Božanića zatražio očitovanja o više slučajeva, među kojima su postupanje prema bespravnim graditeljima, uzurpacija gradskog zemljišta, nezakonita gradnja objekata te korištenje pomorskog dobra na Benama. Upozorio je i na parkiranje na predjelu Sedlo te izdavanje vinjeta za privatna vozila iznad Botaničkog vrta, za koje tvrdi da je protivno zaključku o korištenju prometnica na području Park-šume Marjan.

Prema njegovim riječima, na nijedan od tih upita nije dobio odgovor.

“Takvo ignoriranje službenih upita vijećnika više se ne može smatrati slučajnim propustom ili sporom administracijom. Izostanak odgovora na konkretne podatke o nezakonitom postupanju i uzurpaciji gradskog zemljišta ukazuje na opasan obrazac ponašanja”, poručio je Marinić.

Posebno problematičnim smatra navode o sastancima u prostorijama ustanove s osobama koje su, kako tvrdi, bespravnim zahvatima devastirale područje Marjana, a protiv kojih se vode sudski postupci.

Marinić tvrdi da takvo postupanje može upućivati na pogodovanje bespravnim graditeljima te postavlja pitanje radi li ustanova u interesu zaštite Marjana ili onih koji devastiraju zaštićeno područje.

Sve se, kako ističe, događa neposredno prije sjednice Gradskog vijeća zakazane za 17. ožujka, na kojoj bi se trebalo odlučivati o imenovanju Jakše Božanića za ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan.

Marinić navodi kako će o navedenim pitanjima tražiti raspravu te očekuje službena pojašnjenja o postupanju ustanove.