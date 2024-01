Marina na rođendanu tukla i psovala na Šimu: "Nećeš ti meni govoriti kada ću ugasiti muziku”

Marina i Šime uhićeni su nakon žestoke svađe koja je izbila na proslavi Marinina rođendana u kafiću oko 1 sat iza ponoći.

Prema presudi, Marina (46) je u listopadu u 1.05 sati u kafiću u Zagrebu počinila fizičko i psihičko nasilje u obitelji jer je u vidno alkoholiziranom stanju izvanbračnog partnera vrijeđala riječima “Pi*ko, je*em ti mater, kretenu jedan!”

“U jednom trenutku mu je pljunula u lice udarivši ga otvorenim dlanom desne ruke u lijevu stranu lica te mu rekla “ovo je moj rođendan, nećeš ti meni govoriti kada ću ugasiti muziku”, navodi se u presudi.

Koliko je popila

No, to nije bilo sve. Vrijeđala je i omalovažavala i policajce koji su stigli na poziv njezina partnera Šime (50) te im govorila “pušite ku*ac, gubite mi se s očiju, vi ste potplaćeni”. Odbila je poći s policijom u postaju pa su je morali na silu privesti, piše Danica.hr.

Ista presuda pak navodi i kako je Šime kriv jer je “počinio fizičko nasilje u obitelji na način da je prilikom verbalnog sukoba sa izvanbračnom partnericom istu otvorenim dlanom lijeve ruke udario u desnu stranu glave”.

Marina se na sudu branila kako se Šime loše ponašao prema njoj cijeli dan, kao i prema njezinim prijateljima, a “u jednom trenutku ugasio je muziku i rekao da se svi raziđu”.

“Ja sam se na to naljutila i rekla mu da je stvarno gad što se tako ponaša prema meni i mojim prijateljima, na što mi je on opalio šamar, odnosno udario me po uhu tako da me je sve zaboljelo. Te noći popila sam četiri đin tonika i dvije čaše pjenušca“, rekla je Marina.

Šime kaže kako to nije istina jer je njegova draga zapravo popila “pet do šest đin tonika, čašu pjenušca, oko četiri gemišta i tražila je još bocu šampanjca te je bila pijana kao avion”.

Divna osoba

“Marina je, inače, divna osoba kada je trijezna, ali kad se napije pretvara se u drugu osobu, i to vrlo neugodnu. To se više ne da trpjeti”, požalio se Šime sutkinji.

Priznaje kako je oko 23.30 sati smanjio glazbu u lokalu kako ne bi imali problema sa susjedima. No, Marina je potom došla do linije i opet ju glasno pojačala.

“Kad sam joj prigovorio, pljunula me i ošamarila pa sam izašao na terasu, a ona se zaključala u lokalu i nije izlazila sve do dolaska policije”, ispričao je Šime.

Sutkinja je Marinu proglasila krivom: mora platiti 1000 eura kazne i 70 eura troškova postupka, od čega joj se oduzima 40 eura zbog dana provedenog u policijskom pritvoru. Šime je također kriv i platit će 260 eura kazne i 70 eura troškova uz 40 eura odbitka jer je i on bio u zatvoru.