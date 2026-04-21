Humanitarna akcija Lions kluba Trogir: Donacijom od 1.500 eura pomažu nabavu vozila za slijepe i slabovidne osobe

Lions klub Trogir uključio se u obilježavanje 75. obljetnice Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije, a tom je prilikom realizirana i vrijedna humanitarna akcija.

Zahvaljujući trudu i kreativnosti članica kluba, prikupljeno je 1.500 eura koji će biti donirani za nabavu vozila namijenjenog potrebama slijepih i slabovidnih osoba.

Uskrsna jaja s humanitarnom porukom

Inspirirane poznatim citatom humanitarke Helen Keller – „Možemo postići sve što hoćemo ako smo dovoljno uporni u tome“ – članice Lions kluba Trogir nekoliko su mjeseci izrađivale uskrsna jaja u kolaž tehnici.

Ukupno su izradile čak 300 raznobojnih jaja, koristeći papiriće u crvenoj, plavoj, zelenoj i žutoj boji. Ova nesvakidašnja uskrsna dekoracija spojila je simboliku blagdana s humanitarnim ciljem, a prepoznali su je brojni građani koji su svojim donacijama podržali akciju.

– Nismo tradicionalno bojili jaja, već smo ih kreativno osmislili u kolaž tehnici, poštujući tradiciju i s ciljem pomoći potrebitima – istaknuli su iz kluba.

Humanost koja povezuje

Nositeljica izrade uskrsnih jaja bila je PDG Vinka Mitrović, bivša guvernerica Distrikta 126 Hrvatska i dugogodišnja članica Lions organizacije.

Iz kluba poručuju da je njihova misija služiti zajednici i pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija.

– Smatramo da smo i ovaj put dali mali, ali vrijedan doprinos koji nas osobno ispunjava i čini sretnijima – navode iz Lions kluba Trogir.

Planovi za nastavak tradicije

Dodaju i kako bi voljeli da ova akcija postane tradicionalna, jer ih zajednički kreativni rad povezuje, opušta i donosi dobrobit svima uključenima.

Ovom donacijom dodatno će se unaprijediti uvjeti života slijepih i slabovidnih osoba u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a još jednom je potvrđeno koliko zajedništvo i solidarnost mogu učiniti za zajednicu.