Marina Kaštela slavi uspjehe! Berket organizirao svečani domjenak za briljantnu sezonu: "Ovo sve naši klubovi, ne moji niti gradski, nego vaši i ostaju za generacije koje dolaze"

Marina Kaštela sinoć je organizirala domjenak za roditelje, djecu, sportaše, trenere i medije kako bi se svima zahvalila na uspjesima koje su postigli u ovoj godini.

Natjecateljska sezona za Veslački klub donijela je nešto novo, nove izazove, a to je beach sprint natjecanja. Po prvi put su se uključili u novu granu veslanja i nastupili na dva Filippi cupa u Italiji (Mondeo na Siciliji i na jezeru Lago di Garda).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Domagoj Križić nastupio je i na trećoj regati Filippi cupa kao član Hrvatske reprezentacije.

- Beach sprint Prvenstvo Hrvatske je održano u našem domaćinstvu na plaži Baletna škola i osvojili smo četiri medalje. Domagoj Križić je u kategoriji seniora osvojio broncu. Ana Vuković je u kategoriji juniorki osvojila broncu. Petar Fredotović i Antonela Božić su u mix dvojcu na pariće za juniore osvojili srebro dok su Dinka Boban i Toni Milić u istoj disciplini osvojili broncu, kazali su organizatori.

U flat veslanju su nastupili na regatama Kupa Dalmacije i osvojili 35 medalja. Uz to su nastupili i međunarodnim regatama Croatia Open i Jumbo regati, a vrhunac sezone je bio nastup na Hrvatskom veslačkom prvenstvu u Zagrebu i Finalu Hrvatskog kupa u Osijeku.

Na HVP se klub okitio novom titulom prvaka Hrvatske i jednom titulom viceprvaka Hrvatske. Krsto Boban je u samcu kadeta A novi Prvak Hrvatske, a Alojzije Marin je u kategoriji kadeti B postao viceprvak Hrvatske.

Na Finalu Hrvatskog kupa osvojili su visoko treće mjesto pa samim time možemo reći kako im je i ova sezona bila uspješna.

-Osim sportskih rezultata možemo se pohvaliti i uspjesima uprave kluba koja je u ovoj godini kupila nova dva skifa i jedan dvojac, sedam pari vesala, dva ergometar i još dodatnu sportsku opremu što će našim veslačima i veslačima omogućiti još bolje rezultate - pojašnjavaju.

Odbojkaški klub 2025. godina

- Na početku godine 2025. naše juniorke su osvojile Prvenstvo Dalmacije, plasirale se na državno prvenstvo na kojem su sa 3 pobjede i 2 poraza osvojile 5. mjesto., pojasnio je trener Milorad Krunić.

Na dodjeli Najsportaša Grada Kaštela, već četvrtu godinu za redom, Odbojkaški klub Marina Kaštela proglašen je najuspješnijom ekipom Grada Kaštela.

Igračica Gabrijela Roso i trener Goran Jahura osvojili su 2. mjesto u konkurenciji sportašice i trenera godine.

Seniorke su na kraju sezone 2024/2025 osvojile 6. mjesto, plasirale se u polufinale Kupa Hrvatske, te trenutačno, nakon jesenskog dijela prvenstva, zauzimaju visoko 3. mjesto SuperSport Superlige seniorke za sezonu 2025/2026.

Tijekom pauze u klubovima, članovi Marine Kaštela nastupali su i sa hrvatskom reprezentacijom: Gabrijela Roso nastupila je sa U19 reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u Osijeku.

U 16 reprezentacija nastupala je na Europskom prvenstvu, a trener Milorad Krunić bio je u stručnom stožeru, a i igračica Lucija Meštrović dio sastava U16 reprezentacije.

Drugu godinu za redom, u suradnji s Gradom Kaštela, organizirali su besplatnu ljetnu školu odbojke kako bismo sport i aktivnosti približili svima, dodatno potaknuli djecu i mlade na fizičku aktivnost kroz igru, zabavu i trening odbojke.

Ovo je bila prilika za dodjelu nagrada svim igračima ali i prilika za koju riječ ohrabrenja i podrške od strane vlasnika Marine Kaštela, Joška Berketa.

- Ovom prilikom čestitam svima vama na uspjesima i predanom radu. Drago mi je što mogu reći kako je zgrada našeg Veslačkog kluba ušla u proračun Grada Kaštela te ide u rekonstrukciju. Također vam svima želim reći kako su ovo sve naši klubovi, ne moji niti gradski, nego vaši i ostaju za generacije koje dolaze. Želim vam sretan Božić i uspješnu novu godinu, kazao je Berket.