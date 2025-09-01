Marin Miletić: Grozim se Nine Obuljen Koržinek

Saborski zastupnik Marin Miletić je na N1 televiziji govorio o svojim ambicijama, viziji Mosta i tome zašto ne isključuje suradnju s HDZ-om.

"Mi smo stranka desnog centra. Najvažnije mi je da sad, kao član Mosta, biračima i članovima stranke razbijem neke tabue i pokušam pokazati racionalnost. Smatram da Most treba biti lokomotiva, okupiti sve male stranke oko sebe, Suvereniste, Domovinski pokret, HSP, razgovarati s Karolinom Vidović Krišto, napraviti nacionalnu platformu. Idemo tako izaći pred narod, narod onda odlučuje, ljudi biraju", rekao je Miletić.

"Što se HDZ-a tiče, meni osobno je tu velik problem Nina Obuljen Koržinek, koja je ljevičarka, jedna od najgorih ministrica kulture jer propagira ljevičarsku agendu, grozim je se. Ali ako vi mene tjerate da biram između ljevice i HDZ-a, ja ću uvijek izabrati HDZ", dodao je.

"Mi osjećamo da nam oni diraju temelje"

Na komentar da "ne mora izabrati ništa", odgovorio je: "Naši birači nas neće nagraditi da budemo 30 godina oporba." "Preferiram Ivana Anušića jer volim ljude koji su autentični", poručio je.

"Ovo što ću reći mi je i smiješno. Zadnjih pet godina sam zastupnik, gledao sam kako su Miru Bulja izbacivali zbog pozdrava 'Za dom spremni', govorili jako ružno o čovjeku, i odjednom samo transformacija u Saboru, bio sam tamo kad je krenulo branjenje pozdrava ZDS, jedno tridesetak sekundi sam stajao. Onda sam shvatio: Mašinerija HDZ-a mijenja svoj narativ", napomenuo je.

Voditeljica ga je upitala misli li da su branitelji i Katolička crkva ugroženi. "Vi govorite o fasadi i krovu, a ja o temeljima. Mi osjećamo da nam oni diraju temelje. Otvorimo novine i čitamo intervjue kako dio ljudi ismijava Domovinski rat", zaključio je.