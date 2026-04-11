Marijana Šemanović nova predsjednica SDP-a Supetar

U subotu, 11.04.2026. u Supetru je održana izborna konvencija SDP-a Supetar na kojoj je za predsjednicu izabrana Marijana Šemanović, a za potpredsjednike Danijela Kirigin i Rade Bobanac.

Konvenciji su nazočili brojni gosti, među kojima i saborski zastupnik Arsen Bauk, gradonačelnik Trogira Ante Bilić sa suradnicima te načelnik Milne Frane Lozić.

Poruke s konvencije bile su jasne: iza nas je razdoblje stabilizacije nakon više izbornih ciklusa, a fokus se usmjerava na konkretne projekte i politike te stvarne probleme građana, uz dodatno jačanje organizacije i prisutnosti na terenu.

Ivana Marković podnijela je izvješće o radu u protekle četiri godine, osvrnuvši se na ostvarene rezultate i izborne uspjehe, naglasivši kako je SDP u Supetru dobio sve izborne cikluse u tom razdoblju kao i po prvi puta saborsku zastupnicu iz redova SDP-a. Posebno se osvrnula na realizirane projekte, ali i na one koji su pred nama, s naglaskom na izgradnju škole i sanaciju odlagališta, dovršetak društvenog doma i brojne ostale EU projekte kao ključne ciljeve, uz niz drugih razvojnih projekata za grad koje su promijenile sliku grada, a koje smo realizirali u proteklom razdoblju.

Novoizabrana predsjednica Marijana Šemanović zahvalila je na ukazanom povjerenju:

“Od srca vam hvala na ukazanom povjerenju, meni, mojim zamjenicima i svim članovima Gradskog odbora. Ovo povjerenje za nas nije samo velika čast, nego prije svega obveza da radimo još predanije, odgovornije i u interesu svih građana Grada Supetra.

Posebnu i iskrenu zahvalnost želim uputiti našoj dosadašnjoj predsjednici. Svojim radom, iskustvom i predanošću ostavila je snažan trag u našoj organizaciji. Mi smo organizacija koja je i do sada njegovala ono što nas je činilo jakima: suradnju, dijalog i međusobno uvažavanje. Nikada nas nisu obilježavale podjele niti rivalstva, nego smo uvijek znali sjesti za stol, razgovarati i dogovarati se. Upravo to je vrijednost koju trebamo nastaviti čuvati i u budućnosti.

Kao nova predsjednica, želim biti osoba koja povezuje, koja potiče razgovor i koja otvara prostor za nove ideje. Želim da naš Gradski odbor bude mjesto gdje se ljudi osjećaju slobodno iznijeti svoje mišljenje, ali i mjesto gdje se iz tih mišljenja rađaju konkretna rješenja.

U razdoblju koje je pred nama dodatno ćemo ojačati rad na terenu i biti još bliže našim sugrađanima, kako bismo pravovremeno prepoznali njihove potrebe i ponudili konkretna rješenja.

Ovim putem pozivam sve one koji se žele uključiti u rad SDP-a Supetar da nam se pridruže jer samo zajedno možemo graditi grad za sve nas.

Pred nama su izazovi, ali i velika odgovornost prema građanima Supetra. Na nama je da pokažemo da politika može biti drugačija: pristojna, odgovorna i usmjerena na ljude.”

Nova predsjednica je još jednom zahvalila na povjerenju te pozvala na zajednički rad.

Za članove gradskog odbora, izabrani su: Ivana Marković, Dino Šeparović, Jerko Guerieri, Lidija Vušković, Matko Guerieri, Milena Šućur, Nada Kusanović, Nera Štambuk, Velimira Hržić, Alen Dimić i Dijana Ivelić.