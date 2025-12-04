Marijana Puljak upozorava na posljedice novih građevinskih zakona

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak danas je zatražila povlačenje paketa građevinsko-prostornih zakona iz procedure, upozorivši da će takva rješenja, umjesto uređenja prostora i rješavanja stambene krize, pogodovati isključivo investitorima te dugoročno stvarati nered u prostoru.

„Ovo nije reforma koja brine o javnom interesu. Ovi zakoni pogoduju investitorima, slabe demokratske procese, pojačavaju kaos i ostavit će trajne posljedice na prostor“, poručila je u slobodnom govoru u ime Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjevera.

Vlada je u drugo čitanje uputila tri zakona o gradnji, prostornom uređenju te energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Puljak podsjeća da su u javnom savjetovanju zaprimljene tisuće primjedbi te da su ih predstavnici struke ocijenili problematičnima, a reagirala je čak i HAZU, koji se rijetko uključuje u komentiranje zakonskih prijedloga.

„Kada se oglasi institucija koja reagira jednom u desetak godina, i to ovako jasno, znači da je prijeđena crvena linija“, upozorila je.

Kao posljedice predloženih zakona istaknula je mogućnost da se uz škole niču neboderi, da se parkovi pretvaraju u stambene blokove ili da se stanovi smještaju uz industrijske pogone. „To nije reforma, nego destrukcija“, zaključila je.