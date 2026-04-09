Marijana Puljak o Poljudu: "Nitko ne zna tko radi analizu ni tko je plaća. Odluke o njegovoj sudbini ne mogu se tako donositi"

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća u četvrtak raspravljalo se o stanju stadiona Poljud, a raspravu su obilježila brojna otvorena pitanja oko analize njegove sigurnosti.

Prema tvrdnjama saborske zastupnice i gradske vijećnice Marijane Puljak, profesor Mihanović, koji se posljednjih tjedana u javnosti poziva na određene podatke o stanju stadiona, izjavio je kako analiza još nije dovršena te da će tek za desetak dana moći dati konačnu procjenu o mogućnosti sanacije Poljuda.

Dodatne nedoumice izazvalo je pitanje njegova angažmana. Na upite vijećnika o tome tko ga je angažirao, za koga radi i na temelju kakvog ugovora, Mihanović nije dao konkretne odgovore, navodeći tek da trenutačno radi volonterski.

Na početku sjednice predsjednik Hajduka Lukša Bilić spomenuo je da su u klubu angažirali profesora i njegovu tvrtku, no kasnije je, nakon izravnog upita, to demantirao.

Puljak upozorava kako trenutačna situacija ostavlja niz nejasnoća – od toga tko je naručio analizu i pod kojim uvjetima, do toga postoji li uopće ugovorni odnos ili službeni projektni zadatak. Posebno problematičnim smatra mogućnost da se zaključci takve analize koriste kao argument u donošenju odluka o budućnosti stadiona.

Istaknula je i kako je Poljud zaštićeno kulturno dobro te da se odluke o njegovoj sudbini ne mogu temeljiti na istraživanjima čiji su naručitelj, uvjeti i metodologija nepoznati.

Od gradonačelnika se, poručuje, očekuje da jasno odgovori na ključna pitanja – tko stoji iza naručivanja analize te postoji li formalni okvir u kojem se ona provodi.