Marijana Puljak o Poljudu: "Netko je navijačima napunio glavu i laže, meni je žao što navijači vjeruju organizaciji pravomoćno osuđenoj za korupciju..."

Marijana Puljak, gradska vijećnica u Gradu Splitu i predsjednica Centra, tijekom pauze sjednice Gradskog vijeća Grada Splita osvrnula se na rasprave o budućnosti Poljuda i mogućnosti izgradnje novog stadiona.

Puljak je poručila navijačima koji, kako kaže, zagovaraju rušenje Poljuda i pritom koriste argument da novi stadion nije moguće izvesti na stadionu Brodarica, da je takva tvrdnja netočna.

"Poručujem navijačima koji, vidjela sam, zagovaraju rušenje Poljuda i koriste argumente kako novi stadion nije moguće izvesti na stadionu Brodarica. E to je čista laž. Bilo je i drugih projekata na takvim česticama, Vlada to može proglasiti strateškim projektom, i realizirati projekte. Imali ste takvu situaciju i oko izgradnje garaža na Ravnim njivama i Sućidru, sad se ti projekti realiziraju...", izjavila je Puljak.

"Netko navijačima puni glavu"

U nastavku je ustvrdila da se navijačima plasiraju netočne informacije te izrazila žaljenje zbog toga što, prema njezinim riječima, vjeruju ljudima i organizacijama koje ne ulijevaju povjerenje.

"Netko je navijačima napunio glavu i laže, meni je žao što navijači vjeruju organizaciji pravomoćno osuđenoj za korupciju koja je odgovorna da je od Domovinskog rata do danas milijun ljudi pobjeglo iz Hrvatske. Vjerovati jednom čovjeku koji nije uspio završiti nitijedan veći projekt, od Lećevice pa do drugih projekata, primjerice, u Vodovodu, i onda će on spašavati Hajduk i raditi novi stadion...", rekla je Puljak.

Upozorenje na mogući scenarij

Puljak je pritom upozorila i na ono što smatra realnim ishodom ako se nastavi sadašnjim smjerom.

"Ono što će se dogoditi i realan je scenarij nastavimo li ovako je da će se Poljud srušiti, da će netko zaraditi velike pare, jer građevinari kažu da je u rušenju najveća zarada, i tu će onda ostati ledina, novog stadiona biti neće, a Hajduk će igrati na stadionu s par tisuća ljudi čitav život", zaključila je.