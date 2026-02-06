Marijana Puljak: Jučer me na putu prema aerodromu vozio jedan taksist...

Saborska zastupnica i predsjednica Centra Marijana Puljak objavila je isječak svog govora s posljednje sjednice Hrvatski sabor, u kojem je upozorila na rastuću zabrinutost građana zbog životnih pitanja – mirovina, stanovanja i budućnosti djece u Hrvatskoj.

Puljak je u obraćanju ispričala razgovor s taksistom na putu prema aerodromu, starijim čovjekom koji ju je, kako navodi, pitao kako će umirovljenici živjeti od svojih primanja i hoće li mlađe generacije ikada moći kupiti stan. Prema njezinim riječima, pitanje koje se ponavlja među građanima jest zašto se politička rasprava stalno vraća na teme iz prošlosti, umjesto da se fokus prebaci na konkretne probleme od kojih se danas živi.

Sličnu zabrinutost, istaknula je Puljak, nedavno je iznio i bivši hrvatski rukometni reprezentativac Drago Vuković, poručivši da mu je situacija u zemlji tužna i da ne vidi koliko je budućnost njegove djece u Hrvatskoj svijetla.

Lavina komentara

Objava saborske zastupnice izazvala je velik broj reakcija na društvenim mrežama. Dio komentara izražavao je nepovjerenje prema političarima općenito i propitivao učinke lokalne i nacionalne vlasti na standard umirovljenika i radnika. Neki su se osvrnuli na ranije mandate i tražili konkretne rezultate, dok su drugi dovodili u pitanje motive i način komunikacije političara s javnošću.

Iako su rasprave bile žustre, iz niza reakcija može se iščitati zajednička nit – nezadovoljstvo ekonomskom situacijom, osjećaj nesigurnosti te potreba da se politički fokus prebaci s ideoloških podjela na pitanja plaća, mirovina, stanovanja i ostanka mladih u zemlji.