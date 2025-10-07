Marijana Puljak: "HDZ štiti svoje korumpirane članove do te mjere da brže prođu rehabilitaciju nego sankciju"

Saborska zastupnica i splitska vijećnica Marijana Puljak (Centar) poručila je kako u Hrvatskoj, pod vodstvom Andreja Plenkovića, članstvo u HDZ-u i optužnica nisu prepreka za posao, nego preporuka.

"U Hrvatskoj pod vodstvom Andreja Plenkovića, ako si HDZ-ovac s optužnicom, to nije prepreka za posao, nego preporuka.

U zemlji u kojoj su liječnici preopterećeni, pacijenti čekaju mjesecima, a zdravstvo se urušava pod dugovima, čovjek optužen za korupciju u istom tom sustavu mirno se vraća na posao.

Vili Beroš, optužen da je primio mito od 75.000 eura, vraća se raditi u bolnicu koja je bila dio iste afere. Sve po zakonu, kažu.

HDZ štiti svoje korumpirane članove do te mjere da brže prođu rehabilitaciju nego sankciju.

Država je prema građanima u svemu spora, ali HDZ je u zaštiti svojih lopova brz.

U zemlji u kojoj je korupcija zakon, moral više ne znači ništa.

Zato nam i odlaze oni pošteni i sposobni, dok oni s optužnicama uvijek nekako „nađu svoje mjesto“.

Sve dok se ovo ne promijeni, zdravstvo će nam biti bolesno, a pravosuđe u komi", poručila je.