Marijana Puljak: "Cijena 16. ruke – na papiru 'majke mi mile, bit će dom za umirovljenike'"

Gradske vijećnice u Gradskom vijeću Grada Splita, Marijena Puljak (Centar) i Anita Birimiša (nezavisna vijećnica s liste Centra), oštro su se osvrnule na političku pozadinu odluka vezanih uz Hotel Zagreb, poručivši kako se ne radi o pobjedi, nego o političkoj trgovini na štetu građana.

Marijena Puljak upozorava na, kako kaže, cijenu političke podrške u splitskom parlamentu: "Saznali smo cijenu 16. ruke u Gradskom vijeću Splita: na komadu papira, 'majke mi mile, bit će dom za umirovljenike'. A što je ta ruka zaista istrgovala za sebe, to ćemo saznati vrlo brzo."

Na kritiku se nadovezuje vijećnica Anita Birimiša, koja ističe kako ono što se danas javno predstavlja kao uspjeh, zapravo smatra ozbiljnim političkim problemom.

"Ovo što se danas slavi kao 'pobjeda' oko Hotela Zagreb, u stvarnosti je politički skandal. Prepuštanje tog hotela Splitu ne smije ovisiti o ucjeni ili političkim igrama, a nažalost, ovdje se upravo to događa", poručuje Birimiša.

Naglašava kako su, prema njezinim riječima, Split i njegovi građani postali taoci finiša političke trgovine HDZ-a i Davora Matijevića.

"Split zaslužuje odgovornost, transparentnost i poštovanje. Ovim potezom građani neće dobiti baš ništa, profitirat će isključivo Davor Matijević i HDZ-ovi ključni igrači", tvrdi Birimiša.

Zaključno poručuje kako se ovakav način vođenja politike ne može nazvati uspjehom:

"Ako se ovako vodi politika, ovo nije pobjeda. Ovo je politički poraz, a građani plaćaju cijenu."