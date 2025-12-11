Birimiša o Hotelu Zagreb: "Profitiraju Matijević i HDZ, građani Splita ostaju taoci"

Nezavisna gradska vijećnica s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, Anita Birimiša, poručila je kako se današnje slavljenje "pobjede" oko Hotela Zagreb uopće ne može nazvati uspjehom, već – političkim skandalom.

Birimiša ističe da prepuštanje Hotela Zagreb Gradu Splitu ne smije ovisiti o ucjeni ili političkim igrama, no upravo se to, prema njenim riječima, sada događa. U središte kritike stavlja način na koji se donose odluke te upozorava na političku pozadinu ovog poteza.

Prema njezinoj ocjeni, Split i njegovi građani postali su taoci finiša političke trgovine između HDZ-a i Davora Matijevića. Birimiša tvrdi da se umjesto odgovorne politike provodi kalkuliranje u korist pojedinaca i "ključnih igrača", dok se interes građana stavlja u drugi plan.

"Split zaslužuje odgovornost, transparentnost i poštovanje", naglašava Birimiša, dodajući kako se ovim potezom građanima "ne daje baš ništa", dok će, kako navodi, profitirati isključivo Davor Matijević i HDZ-ovi ključni akteri.

Zaključuje kako se politika koja se vodi na ovakav način ne može nazvati pobjedom: "Ako se ovako vodi politika, ovo nije pobjeda. Ovo je politički poraz, a građani plaćaju cijenu", poručila je Anita Birimiša.