Marijana Puljak: "Ako se oslonimo samo na HDZ-ova obećanja, bojim se da ćemo i 2045. još uvijek stajati u kolonama"

Na građanskom prosvjedu u Strožancu ponovno je zatražena hitna gradnja brze ceste Split–Omiš, prometnice koja se planira više od pola stoljeća, dok su gužve na Jadranskoj magistrali svakodnevna stvarnost za desetke tisuća ljudi.

Saborska zastupnica Centra i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak, rođena u Krilu Jesenice, upozorila je da se, unatoč desetljećima obećanja, radovi razvlače bez stvarnog napretka.

„Ako se oslonimo samo na HDZ-ova obećanja, bojim se da ćemo i 2045. još uvijek stajati u kolonama i čekati brzu cestu“, poručila je, dodavši da je „prije moguće izgraditi cestu na Marsu nego dionicu Split–Omiš ako to ostane u rukama iste politike“.

Puljak je naglasila kako je riječ o najzagušenijoj prometnici u Hrvatskoj te da situacija predstavlja i sigurnosni problem: „U slučaju požara, potresa ili hitne medicinske evakuacije, jedina prometna veza za cijelo područje postaje kritično usko grlo i opasnost za živote.“

Podsjetila je da HDZ, koji godinama upravlja državom i Splitsko-dalmatinskom županijom, najnoviji rok završetka radova navodi 2027. godine, no građani, kaže, više ne vjeruju takvim najavama.

„Brza cesta nije luksuz, nego nužnost. Svaka neizgrađena dionica dokaz je neodgovorne politike i nebrige za građane Dalmacije“, rekla je, pozvavši na nastavak građanskog pritiska i političke promjene.

Prosvjed u Strožancu dio je dugotrajnog nastojanja lokalnih zajednica da se izgradnja ključne prometnice ubrza i konačno dovede do realizacije.