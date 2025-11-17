Marijan Puljak: "Hrvatska je najjača onda kada odbija mržnju. Kada ne prihvaća nasilje. Kada vidi čovjeka u drugome"

Marijana Puljak je, uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje, objavila riječi Siniše Glavaševića.

"Večeras palimo svijeće u čast Vukovara.

U čast onima koji su dali život za slobodu, dostojanstvo i pravo da živimo u zemlji bez straha.

Dok slušamo riječi Siniše Glavaševića, teško je ne pomisliti na sve što se danas događa oko nas. Na nemir, na napetosti, na mržnju koja se opet pokušava probuditi.

A on nas je učio upravo suprotno: da gradimo svoju prošlost, svoju sadašnjost i svoju budućnost. I da u toj budućnosti ne budemo sami.

Naša je obaveza čuvati istinu o Vukovaru. Nikad ne zaboraviti. Ali jednako tako imamo odgovornost da današnje nasilje i mržnja ne zamijene ideale zbog kojih su mnogi pali.

Danas se prisjećamo žrtve Vukovara, ali i podsjećamo jedni druge na ono što su branili: život u miru, slobodi, poštovanju i ljudskosti.

Hrvatska je najjača onda kada odbija mržnju. Kada ne prihvaća nasilje. Kada vidi čovjeka u drugome, bez obzira na njegovo ime, naciju ili vjeru.

Zahvalni smo svima koji su pali za slobodnu Hrvatsku. Na nama je da tu slobodu čuvamo tako da je ne punimo mržnjom nego odgovornošću, solidarnošću i hrabrošću da budemo bolji', poručila je.