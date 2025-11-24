Maras: "Žalosno je dokle smo došli. Devedesetih je Hrvatska bila jedno, sada tražimo protivnike kojih nema"

Nakon što je HRT objavio rezultate HRejting ankete o održavanju Dana srpske kulture u hrvatskim gradovima – teme koja je posljednjih tjedana izazvala snažne političke i društvene reakcije – oglasio se i bivši SDP-ov ministar Gordan Maras, koji je oštro komentirao stanje u društvu i razinu podjela koje, kako kaže, nikada nisu bile izraženije.

Anketa je pokazala da 48,6 posto građana podržava održavanje Dana srpske kulture, dok je 38,6 posto protiv. No gotovo 70 posto ispitanika smatra da treba kazniti maskirane huligane koji su izazvali incidente u Splitu i Zagrebu. Većina građana istodobno smatra da političari sve češće koriste govor mržnje te da on izravno doprinosi rastu sukoba i netrpeljivosti.

“Devedesetih smo bili jedno. Sada tražimo protivnike kojih nema”

Maras je u svojoj objavi poručio kako su rezultati ankete samo potvrda da se Hrvatska opasno udaljava od vrijednosti koje su je povezivale tijekom stvaranja države.

– Žalosno je dokle smo došli. Devedesetih je Hrvatska bila jedno. Svi smo živjeli da bi imali svoju državu. Niti tada niti sada nitko nije htio Jugoslaviju. Htjeli smo Hrvatsku i borili se protiv velikosrpskog imperijalizma, netko na frontu, netko u tvornici, netko u školi – napisao je Maras.

Naglasio je kako 15 tisuća poginulih ostaje trajna žrtva, a generacije koje su odrastale u ratu – osobito djeca u Slavoniji – nose iskustva daleko teža od izgubljenog djetinjstva.

Maras smatra da današnja Hrvatska, unatoč tome što je članica EU-a i NATO-a, nikada nije bila toliko politički i društveno rascjepkana.

– Danas kada imamo svoju državu, dijelimo se kao nikada. Vraćamo se 80 godina u povijest, prozivamo jedni druge, tražimo protivnike kojih nema, poručio je.

Kritizirao je i recentne javne istupe pojedinih aktera na sceni.

– Sada vidim da Thompson govori za gradonačelnika Zagreba da je sektaš. Tenzije se samo dižu. Nikuda to ne vodi – ocijenio je.

“Oni koji pumpaju tenzije zbog interesa – ne rade dobro Hrvatskoj”

Maras zaključuje kako posebnu odgovornost snose oni koji imaju utjecaj na javnost, uključujući političare, medije i javne osobe, jer svojim porukama mogu pridonijeti smirivanju, ali i raspirivanju podjela.

– Ako nas neka tema dijeli, oni koji je maksimalno napumpavaju zbog svojih interesa ne rade dobro Hrvatskoj, poručio je.

Njegov komentar stiže u trenutku kada rezultati ankete potvrđuju da građane najviše zabrinjavaju upravo porast govora mržnje, učestali incidenti i retorika koja ponovno otvara stare rovove.