Maraš: Ovo je bronca za loše organizirano prvenstvo i za organizatore. Njima u inat smo osvojili!

Uzeti broncu na Europsko prvenstvu velik je uspjeh, a kad se zna koliko je Hrvatska propatila s ozljedama, prijevozom, smještajem, hranom, onda sve to ide na razinu više. Hrvatska je rukometna sila i zasluženo kući ide s medaljom. Naši rukometaši nisu krili oduševljenje nakon nove medalje. Hrvatska je pobijedila Island 34-33.

- Mi smo Hrvati, mi se ne damo. Mi prelazimo sve bolove i prepreke. Mi smo jedna velika momčad, velika obitelj i veliki ratnici! Laktom me udario u lice, ali nema veze, osvojili smo broncu i kući idemo s medaljom. Ne znam kako bi spavali da nismo uzeli medalju, ali idemo kući u svoju zemlju ponosni, sretni i uzdignute glave - rekao je David Mandić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Mi smo je*eni ratnici. Ovo je moja druga obitelj i za ovu momčad bih dao sve, kao i oni za mene i sve nas. Skidam ekipi i stručnom stožeru kapu do poda. Nakon svih prepreka da osvojimo broncu, kapa do poda svima. Nije lako, ali vraćao sam se, molio sam se Bogu, moja obitelj, za mene. Idemo kući sretni i veseli, osvojiti dvaput medalju u dvije godine, ovo je čudo. Da ne zaboravim Dagura, nevjerojatan čovjek i top trener - rekao je za RTL David Mandić.

Mateo Maraš kratko se nadovezao, ali pogodio u centar:

- Nije moglo bez drame. Ovo je bronca za loše organizirano prvenstvo i za organizatore. Njima u inat smo osvojili!

Presretan je bio i heroj polufinala, bombarder Tin Lučin.

- Teška utakmica, minute su trajale kao sati. Ne može lagano, mora biti drama, ali ovako je slađe. Bilo je neizvjesno hoću li se stići oporaviti, bila je utrka s vremenom, ali ja sam prvo bio sretan što mogu biti tu s ovim dečkima jer mi smo svi velika obitelj. Ponosan sam na sve ove dečke. Tu je i Domagoj Duvnjak koji nas je bodrio i pokazao kako se igra za reprezentaciju, prenose 24 sata.