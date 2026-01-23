Maraš nakon pobjede: "Igrali smo danas na ludost, na volju i želju"

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29.

Mateo Maraš:

"Hvala izborniku na povjerenju. Imamo 20 igrača koji mogu pružiti kvalitetu, a on bira. Mi smo svi spremni i podrška smo jedan drugome."

Hrvatska je veći dio utakmice bila dominantna.

"To nas je uvijek krasilo. Međutim, ne treba sada dizati euforiju. Imamo još dovoljno finala prije finala. Nije nas poljuljao poraz od Švedske."

"Čestitke Šipiću na prinovi u obitelji, mislim da će i ženska rukometna reprezentacija profitirati."

Šipiću je stigla - Laura, objavila je RTL-ova Maja Oštro Flis.

"Igrali smo danas na ludost, na volju i želju. Ne treba se dizati ni previše gore, ali idemo dalje."

Ovo je dodatna doza samopouzdanja.

"Danas stvarno imamo svi biti zašto sretni i ponosni."