Mandić sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je sramota"

Rukometaši Hrvatske slave plasman u polufinale Eura 2026. Hrvatska je u drami srušila Mađarsku i sada igramo za medalje.

Nakon utakmice reporter Dnevnika Nove TV Ivan Forjan razgovarao je s Davidom Mandićem. Pravi junak susreta oštro je opleo po organizaciji i samom EHF-u.

Mandiću nije jasno kako su složili ovako gust raspored. Zdravlje igrača sada je upitno, a ono što ga je jako razljutilo je podatak da su im organizatori na dan utakmice za ručak dali – lazanje.

Visokokaloričnu hranu koja se jednostavno ne jede u svijetu sporta nekoliko sati pred utakmicu, piše gol.hr.

''Nakon SP-a opet smo u polufinalu. Jako teška utakmica, loše prvo poluvrijeme. Bila je mala frka u svlačionici, izvikali smo se jedni na druge, pa nas je došao trener smiriti. Pobjeda je tu'', rekao je Mandić pa opleo po EHF-u.

Raspored koji je sve šokirao

''Da, što se tiče EHF-a i organizacije. Ovo je sramota, jučer i danas smo igrali, ludost, sutra putujemo četiri i pol sata. Ovakve ozljede igrača, moraju se zapitati tko će to sve platiti. Za ručak na dan utakmice dobili smo lazanje. Kako to sportaši mogu jesti? Neka pogledaju kakvo je natjecanje u Hrvatskoj bilo, neka uče'', rekao je hrvatski rukometaš.

Suludi raspored mnoge je šokirao, ne samo Hrvate već i sve reprezentacije na Euru. Neki nisu imali niti 24 sata odmora između zadnje dvije utakmice, a takav ritam je ubitačan.

EHF je pokazao da ga nije briga za zdravlje rukometaša, mnoge zvijezde su se pobunile, no bez promjena. Pravo je pitanje: imaju li igrači uopće pravo glasa o organizaciji poput EHF-a?