Mame i tate iz Kaštela, ovo je za vas: Prijavite se na besplatno predavanje o dohrani beba

Patronažne sestre Srđana Fredotović, magistra sestrinstva i Zdenka Ljubica, prvostupnica sestrinstva Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Kaštela u suradnji s mag. Ing. Željkom Čagalj, prof. organiziraju besplatno predavanje na temu 'Dohrana dojenčadi tijekom prve godine života'.

Predavanje će se održati u Kaštel Gomilici u predavaonici'zgrada Ribole' na adresi cesta dr. Franje Tuđmana 434.

Ulaz je slobodan za sve mame, tate, bake..

Broj mjesta je ograničen stoga požurite sa vašom prijavom; srdana.fredotovic@dz-sdz.hr ili putem broja: 099/247 01 65.