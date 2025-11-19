Maloljetnik zapalio hrvatsku zastavu

U ponedjeljak, 17. studenog, oko 19.40 sati, u Rogoži, došlo je do oštećenja hrvatske zastave, tako što je zapaljena hrvatska zastava manjih dimenzija koja je bila na trgovini mješovitom robom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinitelj maloljetna osoba koja je uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.

Obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju, izvijestila je nadležna Policijska uprava.