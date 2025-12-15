Maloljetnik vozio neregistrirani električni motocikl bez položenog vozačkog ispita

U subotu, 13. prosinca oko 00:25 sati u Makarskoj na Šetalištu dr. fra Jure Radića utvrdili su da maloljetnik (rođ. 2008) upravlja električnim motociklom bez registarskih oznaka. Maloljetnik je upravljao električnim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije, nije nosio zaštitnu kacigu, a vozilo nije registrirao, niti je za isto zaključen ugovor o obveznom osiguranju.

Maloljetnik je doveden u policijsku postaju, a u policiju je pozvan i njegov roditelj. Utvrđeno je da je maloljetnik počinio četiri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obaveznom osiguranju u prometu radi čega je protiv njega nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog.

