Maloljetnik vozio bez dozvole, prijava ide i roditelju

U četvrtak, 25. prosinca u 23.50 sati u Zatonu u Ulici zatonskih pomoraca policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaustavili su i kontrolirali automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao maloljetni hrvatski državljanin.

Kontrolom je utvrđeno da maloljetnik vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, odnosno prije položenog vozačkog ispita.

Zbog počinjenog prekršaja u prometu protiv maloljetnika policija podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu, a sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, roditelju maloljetnika policija je uručila Prekršajni nalog te će od događaju dostaviti obavijest Zavod za socijalni rad.