Maloljetnik ukradenim VW Polom pokušao zgaziti policajca

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom, 26-godišnjakom te maloljetnikom zbog sumnje da su zajedno počinili kaznena djela teške krađe provaljivanjem i krađe, dok se maloljetniku stavlja na teret kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju na štetu policijskog službenika i vježbenika te oštećenja tuđe stvari.

Sumnja se da su osumnjičeni u četvrtak, 5. veljače, oko 23.55 sati, prema zajedničkom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri, najprije počinili krađu tako da su u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi došli u Velikogoričku ulicu u Novom Čiču, gdje su ispred ugostiteljskog objekta otuđili osobni automobil marke Volkswagen Polo zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 69-godišnjaka i njime se udaljili.

Dramatična potjera i napad na policijske službenike

Dva sata kasnije, oko 2.15 sati, policija je zaprimila dojavu iz trgovine u mjestu Šćitarjevo. Na terenu su se odmah našli pripadnici policije koji su u Sasi, na kolniku, uočili otuđeni Volkswagen Polo s otvorenim prtljažnim vratima i kutijom unutar vozila.

Službenici su posumnjali da se vozilo i osobe u njemu mogu dovesti u vezu s počinjenim krađama, te su u cilju sprječavanja bijega i zaustavljanja vozila koristili svjetlosnu i zvučnu signalizaciju. No počinitelji su se oglušili i nastavili vožnju prema Drenju Šćitarjevskom.

Istraga, uhićenja i kaznene prijave

Tijekom kontroliranog nadzora kretanja vozila, počinitelji su iz otuđenog automobila prema službenom vozilu bacali limenke, plastične kašete, auto dizalice i druge predmete, zbog čega je upućena dodatna ophodnja u pomoć.

Na području Ribnice, kako bi se osigurala sigurnost svih, policajci su taktički blokirali vozilo da prisile zaustavljanje. Unatoč tomu, osumnjičeni su prvo udarili u službeno vozilo, a zatim pokušali naletjeti na pripadnike policije, koji su se uspjeli izmaknuti i izbjeći teže posljedice. Jedan policijski službenik prilikom izmicanja bio je prisiljen preskočiti ogradu. Vozilo je potom upalo u jarak, a osumnjičeni su izišli i pokušali pobjeći.

Tijekom potjere uhićen je 24-godišnjak, dok je maloljetnik, zbog sumnje u pokušaj ubojstva i oštećenje tuđe stvari, bio nedostupan policiji, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici podnesena kaznena prijava.

Protiv 24-godišnjaka i 26-godišnjaka, posebno izvješće je dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, a osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku. Maloljetnik je uhićen 18. veljače 2026., a 19. veljače predan pritvorskom nadzorniku, dok je nadopunjeno izvješće dostavljeno Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

U događaju je policijski vježbenik lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.