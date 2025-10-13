Maloljetnik uhvaćen kako vozi 'prejaki' električni romobil. Pogledajte kako je policija regirala

Pulska prometna policija je 10. listopada oko 12.30 sati zatekla maloljetnika kako kolnikom Ulice Starih Statuta u Puli upravlja električnim romobilom veće snage od one dopuštene.
Policija je radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pokrenula prekršajni postupak protiv maloljetnika te je oduzela romobil koji ne smije sudjelovati u prometu.
Policijska uprava istarska ponovno apelira na građane da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svoje djece.
- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura.
Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.
Također podsjećamo na druga pravila kojih se trebaju pridržavati vozači električnih romobila:
- električnim romobilima ne mogu upravljati osobe mlađe od 14 godina
- vozači na glavi moraju imati kacigu
- vozači se mogu kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, onda nogostupom
- vozači moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak
- na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, samo vozač
- romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje
- noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te imati upaljeno svjetlo na romobilu
Pozivamo sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Policija će provoditi nadzor sudjelovanja vozača električnih romobila u prometu, a sve u cilju sprječavanja stradavanja ove ranjive skupine sudionika u prometu - izvijestili su iz PU Istarske.