Maloljetnik uhvaćen kako vozi 'prejaki' električni romobil. Pogledajte kako je policija regirala

Pulska prometna policija je 10. listopada oko 12.30 sati zatekla maloljetnika kako kolnikom Ulice Starih Statuta u Puli upravlja električnim romobilom veće snage od one dopuštene.

Policija je radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pokrenula prekršajni postupak protiv maloljetnika te je oduzela romobil koji ne smije sudjelovati u prometu.

Policijska uprava istarska ponovno apelira na građane da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svoje djece.

- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura.

Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.

Također podsjećamo na druga pravila kojih se trebaju pridržavati vozači električnih romobila:

električnim romobilima ne mogu upravljati osobe mlađe od 14 godina

vozači na glavi moraju imati kacigu

vozači se mogu kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, onda nogostupom

vozači moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak

na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, samo vozač

romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje

noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te imati upaljeno svjetlo na romobilu

Pozivamo sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Policija će provoditi nadzor sudjelovanja vozača električnih romobila u prometu, a sve u cilju sprječavanja stradavanja ove ranjive skupine sudionika u prometu - izvijestili su iz PU Istarske.