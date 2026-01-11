Maloljetnik (16) u Beogradu pucao u baku i djeda pa ubio sebe

Šesnaestogodišnjak koji je na pravoslavni Božić u beogradskoj četvrti Zvezdara pucao u baku i djeda, a zatim i u sebe, preminuo je u bolnici od zadobivenih ozljeda. Tragedija se dogodila u srijedu u obiteljskoj kući, kada je maloljetnik, kako se sumnja, iz pištolja ranio svoje bližnje i pokušao si oduzeti život, neslužbeno doznaje N1 Srbija.

Po nalogu Javnog tužiteljstva u Beogradu, zbog ovog je slučaja uhićen njegov otac P.J. (43). Tereti ga se za sumnju da je počinio kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe.

Otac se branio šutnjom

Osumnjičeni P.J. saslušan je danas u Javnom tužiteljstvu u Beogradu nakon što mu je određeno zadržavanje. Kako je priopćeno, osumnjičeni se tom prilikom branio šutnjom.

Tužiteljstvo je Sudu u Beogradu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Smatraju kako postoji opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao pobjeći, kao i da bi mogao ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Iz tužiteljstva su poručili da će nastaviti s istragom. "U daljnjem tijeku postupka javni tužitelj će poduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja točnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će donijeti odluku o daljnjem postupanju", zaključuje se u priopćenju.