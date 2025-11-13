Maloljetnici napali učenika na igralištu, jedno dijete završilo u bolnici: "Branio je prijatelja"

U Novom Zagrebu jučer se u 15:30 sati na školskom igralištu osnovne škole dogodio ozbiljan slučaj vršnjačkog nasilja. Jedan je učenik brutalno napadnut od strane vršnjaka, a nakon što je slučaj prijavljen, oglasile su se i majka ozlijeđenog dječaka te škola koju pohađa.

"Jučer poslijepodne, nakon redovite nastave, učenik naše škole na školskom je igralištu napadnut od strane učenika druge škole. Odmah čim smo dobili obavijest o ovom incidentu provjerili smo snimke videonadzora te o događaju obavijestili policiju, s kojom smo u kontaktu", poručila je ravnateljica škole za Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Detalje događaja u ovom trenutku ne možemo iznositi, s obzirom da je postupanje policije u tijeku. Zgroženi smo ovim događajem i najstrože ga osuđujemo te nastavljamo suradnju s policijom i drugim nadležnim tijelima", dodala je.

Svjedočanstvo majke

Index je pričao s majkom napadnutog dječaka, koja je željela ostati anonimna. Opisala je brutalnost napada i ozljede koje je zadobio njezin sin. "Bio je na igralištu sa svojim prijateljima, njih desetak. Došla su ta dva dječaka, od kojih jedan ide u istu osnovnu školu, a drugi u drugu osnovnu školu. Od prije su poznati kao problematični", kazala je.

"Ne znam zašto je napao jednog dječaka iz društva mog sina, ali nasrtao je na njega. Moj sin ga je išao braniti. Rekao mu je da ga ne tuče, upozoravao ga je i onda su se tu pogurali. Oba dječaka su otišla pa su se nakon par minuta vratili da bi ovaj dovršio posao", ispričala je za Index.

"Ne znam jesu li su u prvom ili drugom navratu bile izgovorene riječi 'Ubit ću te do smrti', 'Je*em ti mater' i 'Sad ću vas zgazit s romobilom'" dodala je. "Jedan od dječaka je nasrnuo na mog sina i počeo ga daviti. S jednom rukom ga je davio, s drugom ga je opalio. U policiji je sin rekao da ga je vjerojatno udario s bokserom. U tom momentu smo zaključili od kud njemu takva ozljeda" dodala je.

"Gušio ga je"

"Tijekom napada počinitelj je više puta udario moje dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive ozljede. Modrice, ogrebotine te ga je gušio, držeći ga za vrat. Nanio mu je razderano-nagnječene rane sluznice usta oko 3 cm s unutarnje strane lijevog kuta usana te malenu razderano-nagnječenu ranu kože s lateroinferiorne strane (vanjske) lijevog kuta usana", ispričala je majka. Zbog ozljeda je morao dobiti dva šava s unutarnje strane usne.

"Navodno postoji snimka napada cijelog napada koja je poslana policiji" rekla je i dodala kako bi trebalo podigunti sigurnost grada na neku višu razinu. "Djeci bi trebalo pregledavati torbe prilikom ulaza u školu, a i zaposliti policiju da malo češće obilaze dječja igrališta. Imamo zaštitare na vratima škole, pazimo da netko ne uđe u školu, a ne znamo što nam djeca imaju u torbama" zaključila je.

Dijete je nakon napada pregledano i zbrinuto u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, a prethodno ga je pregledala i hitna služba u obiteljskom stanu.

Oglasila se policija

O cijelom slučaju se oglasila zagrebačka policija. "Jučer 12. studenoga oko 15.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o sukobu maloljetnika na igralištu odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba. Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake" stoji u priopćenju.

"Temeljem početno potvrđenih informacija policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ostvarili su kontakt s predstavnicima odgojno-obrazovne ustanove, usko surađuju s Hrvatskim zavodom za socijalni rad te je u tijeku obavljanje razgovora i prikupljanje obavijesti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog" dodaju.