Malo je ovakvih primjera u Hrvatskoj: Općina kod Splita povećala broj stanovništva oko 20 posto u desetljeću

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma objavio je na društvenim mrežama najnovije podatke koji potvrđuju da općina iz godine u godinu postaje sve poželjnije mjesto za život.

Prema objavljenim podacima, na području općine trenutno živi 5.896 stanovnika s prebivalištem te 72 stanovnika s prijavljenim boravištem, što ukupno čini oko 6.000 susjeda.

U odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine, riječ je o značajnom porastu od približno tisuću stanovnika, što pokazuje stabilan demografski rast.

Posebno je istaknuto i da čak 48 gradova u Republici Hrvatskoj ima manje stanovnika od Općine Klis, dok se u Splitsko-dalmatinskoj županiji po broju stanovnika ispred Klisa nalaze tek Općina Podstrana i Općina Dugi Rat.

Iz Općine poručuju kako ovi podaci nisu samo statistika, već potvrda zajedničkog rada i ulaganja u kvalitetu života, zahvaljujući kojima Klis postaje mjesto u kojem obitelji žele ostati i graditi svoju budućnost. Uz poruku “Trudit ćemo se biti još bolji”, najavljen je nastavak razvoja i jačanja lokalne zajednice.