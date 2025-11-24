FOTO I VIDEO Mall of Split ušao je u blagdansku čaroliju i upalio lampice uz prelijepe glazbene ulomke koje su izveli učenici Glazbene škole Josipa Hatzea

Mall of Split ušao je u blagdansku čaroliju svečanim paljenjem blagdanskih lampica na trgu Jadran. Događanje je održano danas, 24. studenoga, u 17:00 sati, čime je splitski trgovački centar i službeno otvorio blagdansku sezonu.

Program je bio obogaćen glazbenim nastupima učenika Glazbene škole Josipa Hatzea. Posjetitelji su mogli uživati u glazbenim ulomcima koje su izveli učenici te pogledati ulomke iz baleta "Orašar" i čuti popularne božićne pjesme u sklopu suradnje škole kao partnera događanja.

Uz svjetlucanje lampica i prigodnu glazbenu atmosferu Mall of Split obilježio je početak blagdanskog razdoblja.