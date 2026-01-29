Mali znanstvenici istraživali more: uz velik interes održano Dječje sveučilište u Splitu

Tom je prigodom dr. sc. Daria Ezgeta Balić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu pred osamdesetak djece različite dobi održala interaktivno predavanje na temu „Ispod površine mora“.

Djeca su se okušala u ulozi malih kemičara miješajući „umjetno more“, a sudjelovala su i u igri u kojoj su glumila različite organizme unutar složene morske hranidbene mreže. Kroz igru su naučila da nije važno koliko je neki organizam velik ili malen, jer svaki ima svoju ulogu u očuvanju stabilnosti morskih ekosustava. Na kraju su djeca obećala da će brinuti o moru te da će svaki put kada su na plaži pokupiti barem jedan komad otpada, kako ne bi završio u moru i ugrozio morske životinje.

Dr. sc. Daria Ezgeta Balić istaknula je kako se Dječje sveučilište već deset godina uspješno provodi u Njemačkoj:

„Format su razvili naši projektni partneri iz Kiela, a ovo je prvo izdanje koje se održava u Splitu. U sklopu projekta Science Comes to Town tijekom 2026. godine planirano je čak tisuću aktivnosti različitih tipova, a nadamo se da će neki formati, poput Dječjeg sveučilišta, zaživjeti i postati tradicija približavanja sveučilišta našoj djeci.“

Voditeljica Odjela za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu, Tonka Petričević, najavila je nastavak programa:

„Tijekom 2026. godine očekuje nas ukupno šest izdanja Dječjeg sveučilišta. Na sljedećem izdanju, 18. veljače, izv. prof. dr. sc. Sandra Pepur i prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić održat će predavanje iz područja ekonomije i poduzetništva za djecu pod nazivom ‘BizLabJunior istražuje – tajne nestalog novca’. Dana 18. ožujka izv. prof. dr. sc. Jadranka Šepić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu održat će predavanje ‘Od Pola do Ekvatora: putovanje kapljice mora’, posvećeno temi klimatskih promjena. Prijave će biti omogućene na vrijeme, a pozivamo sve zainteresirane da prijave svoju djecu. Djeca mogu dolaziti individualno, a prijaviti se mogu i cijeli razredi.“

Dječje sveučilište jedinstven je europski format popularizacije znanosti namijenjen djeci u dobi od 8 do 14 godina, koji im omogućuje da znanost dožive iz prve ruke, u autentičnom sveučilišnom okruženju. Program se istovremeno provodi u partnerskim gradovima Kielu (Njemačka) i Brestu (Francuska).

U sklopu Dječjeg sveučilišta znanstvenici djeci održavaju kratka i interaktivna predavanja o uzbudljivim temama, prilagođena njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Posebnost ovog koncepta jest aktivno sudjelovanje djece, koja preuzimaju uloge moderatora, pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva.

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.