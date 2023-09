MALI SPLITSKI APSURDI Kotar iz vlastitih sredstava financira projekt, Grad ga nikad nije izvršio iako je predviđen rebalansom: "Oni ovo nisu izvršili"

Pomalo apsurdnoj situaciji svjedoče stanovnici jednog splitskog kvarta. Naime, još 2022. godine tijekom izglasavanja proračuna i njegovog rebalansa stanovnici Gripa trebali su dobiti uređeni, novi i obnovljeni prostor za slobodno kretanje pasa.

Projekt vrijedi oko 2.800 eura. Financira ga GK Gripe

No, očito je nešto 'zapelo', pa se građani i vlasnici pasa ostali uskraćeni te privilegije. U cijeloj priči je bizarno to što je rebalansom gradskog proračuna bila predviđena 'livada za pse', ali ista do današnjeg dana nije realizirana.

Sada su stvar u svoje ruke uzeli čelnici Gradskog kotara Gripe i oni su odlučili da će iz vlastitih sredstava urediti prostor za slobodno kretanje pasa na Gripama.

Dalmacija Danas je doznala da će Gradski kotar Gripe za ovaj projekt izdvojiti oko 2.800 eura, a cijeli projekt bit će realiziran uz pomoć gradske tvrtke "Parkovi i nasadi" i firme "Žaluzina" d.o.o. Nadalje, predsjednik Gradskog kotara Gripe otkrio nam je da će objedinjeni projekt biti realiziran u najkraćem mogućem roku, a to će se najvjerojatnije dogoditi početkom 2024. godine.

Pilko (SDP): "Oni ovo nisu izvršili"

"Napokon dobivamo livadu za pse i sada je u potpunosti financira Gradski kotar Gripe. Nadam se da ćemo sve dovršiti tijekom narednih 45 dana, a postupna nadogradnja obavljat će se kroz iduću 2024. godinu", kazao je za Dalmaciju Danas SDP-ov predsjednik GK Gripe Karlo Pilko.

Veli da je narudžbenica za radove već predana izvođačima radova, a vlasnici pasa ipak se mogu radovati. Njihovi najdraži ljubimci sigurno će dobiti vanjski prostor za igru i rekreaciju.

"Podsjećam, Grad Split je 2022. godine odobrio ovaj projekt kroz rebalans proračuna. Na kraju, oni ovo nisu izvršili, i sada ćemo mi iz vlastitih sredstava urediti prostor za kućne ljubimce", jasno će Pilko koji kaže da će se kompletno očistiti prostor, postavit će se vrata i klupa za sjedenje, kao i koš za pseći izmet.

Dalmacija Danas je uputila upit Gradu Splitu. U ovom trenutku nije jasno zašto GK troši vlastita sredstva, ako je projekt bio planiran unutar rebalansa proračuna Grada Splita...

Objavit ćemo odgovor iz Banovine.