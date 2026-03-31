Mali brodograditelji na udaru novih poskupljenja, pati i ovaj obiteljski biznis: "Ako ovo potraje, bojim se da ćemo imati sto posto više cijene"

Bačva smole koja se dobiva od nafte i služi kao vezivo u proizvodnji plastičnih brodica mogla bi biti skuplja i više od pedeset posto

Više cijene nafte i goriva mogle bi utjecati i na cijenu plastike. Poskupljenja zabrinjavaju i trojicu braće s otoka Pašmana koja proizvode plastične brodice u obiteljskom brodogradilištu, piše HRT.

Damir Kuštera, mali proizvođač plastičnih brodica, smolu naručuje iz Njemačke, a nafta je s Bliskog istoka.

- Bačva s 220 kg smole košta oko 300 eura. Za mjesec dana koštat će od 400 do 500, kaže Damir.

Trojica braće Kuštera iz Kraja s otoka Pašmana naslijedila su brodogradilište svog oca. Morali su se prilagoditi trendovima i s drvenih prešli na plastične brodove. Kažu, budući da smo postali globalno selo, i njihov obiteljski biznis na otoku Pašmanu već osjeća posljedice rata na Bliskom istoku.

Šale se, najmlađi radi, starija braća gledaju. Kada se sjete veze nafte i plastike, nije im više do smijeha.

- Lakiram vrata za plastičnu brodicu, kaže Renato Kuštera, mali proizvođač plastičnih brodica.

Takvih plastičnih brodica, tzv. petnaestica, proizveli su više od tisuću u malo više od dvadeset godina, no zabrinuti su, pitaju se kako dalje.

- Kad poskupi automatski je to povezano s plastikom. To je nusproizvod smola od nafte. Tako da će nam sigurno poskupjeti, ističe Mirko Kuštera.

Kod plastičnog broda više od sedamdeset posto sirovine otpada na plastiku. Problem je i to što oni ne proizvode brodice za nepoznate kupce. Pola godine unaprijed sve je dogovoreno i potpisano.

- Naši dobavljači su nas obavijestili da ćemo dobiti smolu kad je naručimo za neko vrijeme kad je bude, a platit ćemo po cijeni koja tada bude, kaže Damir.

Taj mali brodograditelj prisjeća se slične situacije 2004. kada se naftni tanker nasukao u Sueskom kanalu, no to je kratko trajalo.

- Ako ovo potraje, bojim se da ćemo imati sto posto više cijene, kaže Damir i dodaje: pitanje je hoćemo li imati sirovine, da li ćemo uopće imati poliestera.

Recesija je već 2008. pomela naše male brodograditelje. Tada ih je bilo oko 120, sada četiri puta manje.

