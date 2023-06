MALENA RITA BOLUJE OD LEUKEMIJE Hitno joj je potreban odgovarajući darivatelj i lijek

Riječani su još jednom pokazali svoju humanost na djelu te su se u velikom broju odazvali akciji upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koju je u riječkoj Narodnoj čitaonici organizirala Zaklada Ana Rukavina, kako bi se pomoglo dvanaestogodišnjoj djevojčici Riti, koja se liječi u KBC-u Rijeka zbog recidiva leukemije. Nažalost, roditelji i bliža obitelj nisu podudarni darivatelji. Zaklada je stoga već pozvala građane u cijeloj Hrvatskoj da se odazovu i odu u transfuzijske centre te se upišu u Hrvatski registar, a ovim dodatnim akcijama žele što prije pronaći podudarnog darivatelja i lijek.

U nepuna tri sata akciji u Rijeci pristupilo je više od 150 Riječana, potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

"Pozvali smo sve građane i građanke Rijeke u dobi od 18 do 40 godina da se odazovu akciji i postanu potencijalni darivatelji krvotvornih matičnih stanica. Djevojčici Riti potreban je lijek što prije, a podudarni darivatelj možda je građanin ili građanka vašeg grada. Tražit ćemo potencijalnog donora i u svjetskom registru. Nas je o zdravstvenom stanju svoje kćeri e-mailom obavijestila Ritina majka. Ono što znamo jest da je Rita trenutačno doma, puštena je na dva dana iz bolnice, a inače je na terapiji. Njezini su roditelji beskrajno zahvalni svima koji pokušavaju pomoći Riti i nadaju se najboljem. Danas prikupljeni uzorci idu na obradu i za dva tjedna znat ćemo da li se neki podudara s Ritinim.

Naša je Zaklada ove godine organizirala već niz ovakvih akcija, bili smo u riječkoj Medicinskoj školi, idemo po tvrtkama, fakultetima, početkom godine na isti smo način krenuli s akcijama za učiteljicu Lorenu iz Ivanjske pokraj Bjelovara, rekla je za Novi list Sandra Zeljković, koordinatorica za medije i akcije Zaklade Ana Rukavina.

“Možda je lijek baš u meni”

Rijeka svoje humano srce uvijek pokazuje odazivom na ovakve akcije, a svoju humanost potvrdila je i ovog puta. Iako je akcija organizirana od 15 do 18 sati, pola sata prije predviđenog termina početka akcije ispred Narodne čitaonice na riječkom Korzu već se stvorio red onih koji su, unatoč velikim vrućinama, došli pružiti ruku pomoći djevojčici Riti.

Među njima bila je i mlada Mia Knežević, koja je na pitanje zašto je došla kratko odgovorila: “Možda je lijek baš u meni. Daj Bože da je”, rekla je Knežević, koja je i dobrovoljna darivateljica krvi.

Studentica Lea Radojković također daruje krv, a u Narodnu čitaonicu došla je pokušati pomoći djevojčici Riti.

"Došla sam da pomognem, bila bih presretna kada bih upravo ja bila podudarni darivatelj djevojčici Riti", istaknula je Radojković.

Podršku akciji pružili su i zamjenici riječkog gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski te ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković.

Akciju je nakratko posjetio i Ritin otac Franko, koji je, vidjevši veliki odaziv Riječana, bio jako emotivan. Zahvalio je svim građanima koji su došli u Narodnu čitaonicu pomoći njegovoj kćeri, zahvalio je Zakladi Ana Rukavina, majci Ane Rukavina, Mariji Rukavina, Gradu Rijeci, ali i svim liječnicima i ostalom medicinskom osoblju koje brine o njegovoj kćeri.

Kako postati darivatelj krvotvornih matičnih stanica

Svi koji danas nisu mogli doći u Narodnu čitaonicu, mogu se upisati u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica u KBC-u Rijeka, Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu, Krešimirova 42, i to ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati te srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.

Kontakti ostalih transfuzijskih centara u Hrvatskoj, a ima ih zajedno s riječkim ukupno osam, mogu se pronaći na mrežnim stranicama Zaklade Ana Rukavina.

Na mrežnim se stranicama nalaze i sve informacije o tome kako postati darivatelj krvotvornih matičnih stanica. U registar se mogu upisati zdrave osobe u dobi između 18 i 40 godina.

Postupak upisa u okviru riječke akcije podrazumijeva dolazak u transfuzijski centar ili mjesto gdje se organizira akcija, gdje će potencijalni darivatelj matičnih stanica ispuniti pristupnicu s važnim informacijama.

Od Zaklade će dobiti potvrdu o pristupanju i epruvetu s ispisanim osobnim podacima. S tom epruvetom dolazi do medicinske sestre/tehničara koja će mu izvaditi krv i preuzeti pristupnicu.

Sam proces za potencijalnog darivatelja je anoniman, nije bolan, traje najviše 10 minuta. Za davanje uzorka krvi nije potrebno biti praznog želuca i poželjno je popiti obične vode. Broj potencijalnih darivatelja u Hrvatskom registru je trenutno 62.421.