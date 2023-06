MAKARSKU PROGUTALI CRNO TRŽIŠTE, BEZONIZACIJA I ILEGALNE GRADNJE "Odlazim, ovo više nema dalmatinski štih"

Makarska je odavno postala sinonim za divlju gradnju, betonizaciju bez plana i preveliku stanogradnju. Već dvije godine traju izmjene prostornog plana no i dalje se gradi, gotovo pa da i nema slobodnog prostora.

Veliko brdo iznad Makarske sinonim je prekomjerne gradnje i betonizacije bez plana, ovo je mjesto jedno veliko gradilište, samo ovdje može se izbrojati šest dizalica, piše N1.

Vinka je u Makarsku došla prije 20 godina i sada odlazi.

“Kupila sam stan u Makarskoj, ali sad ću ga prodati jer ovdje više nije kao što je nekad bilo. Previše se gradi, nema one duše dalmatinske. Kad ne mogu sedmi i osmi mjesec doći tu uživati, nego se moram svađati gdje da stavim ručnik, onda nemamo što pričati”, rekla je Vinka Maja iz Švicarske, koja je u Makarsku došla prije 20 godina, ali sad će otići.

Da je situacija u Makarskoj neodrživa shvatila je i gradska vlast. Godinu dana radili su studiju nosivosti kapaciteta koja je pokazala poražavajuće brojke zbog čega su pisali i resornom ministarstvu.

“Možda to najbolje pokazuje činjenica da e-visitor pokazuje jedne brojeve, međutim naši podaci nam pokazuju da imamo otprilike 10.000 kreveta u gradu, a od toga je samo nekih šestotinjak prijavljeno u komercijalne svrhe, što znači da nekih 9000 kreveta pokazuje nelojalnu konkurenciju lokalnom stanovništvu”, izjavila je dogradonačelnica Makarske Antonia Radić Brkan (SDP), a na njene se riječi nadovezao i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović (SDP):

“Vi u službenim evidencijama imate puno manje stanova nego je to stvarno stanje na terenu. I ta diskrepancija između statističkih podataka koje imamo mi i koji su stvarno na terenu je zapravo zaista frapantna. Imate još puno gore podatke u kojima vidite da je to crno tržište u Makarskoj. U zimskim mjesecima imate potrošnju vode otprilike 100.000 metara kubnih, do recimo u kolovozu 800.000. Dakle omjer, je 1:8.”

Ništa u Hrvatskoj ne ide brzo pa se tako već dvije godine radi na izmjenama generalnog urbanističkog plana, a pomaka nema.

“Nažalost, nije se obratila dužna pozornost, nastao je stampedo, prošle su dvije godine od najavljenog prostornog plana, još nije usvojen i svi oni koji možda nisu mislili graditi su aplicirali u urbanistički odsjek i dogodit će nam se u sljedećih pet godina dodatna apartmanizacija”, smatra Ivana Miočević Franić, nezavisna gradska vijećnica i članica udruge održivog razvoja Osejava.

Gradonačelnik je s ministricom održao neformalni razgovor. U ministarstvu rješenje problema vide u prvom Zakonu o turizmu u kojem će jedinice lokalne samouprave imati veću ingerenciju.

“Zaista se nadam da ćemo na neki način zajedničkim snagama pokušati promijeniti ovu kardinalnu situaciju koja se trenutno nalazi u Makarskoj”, zaključio je Paunović za N1.