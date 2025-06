Makarska riva ponovno miriše na srdelu: Ribarske večeri kreću u ponedjeljak 23. lipnja

S prvim danima ljeta, gradska riva ponovno postaje pozornica za mirise s gradela, zvuke gitare i veseli žamor posjetitelja – vraćaju se Ribarske večeri, jedna od najomiljenijih manifestacija makarskog ljeta u organizaciji Turističke zajednice grada Makarske.

Prva večer održat će se u ponedjeljak 23. lipnja, a potom će se druženja uz more, ribu i pjesmu nastavljati svaka dva tjedna – sve do kraja rujna. Na šarenim štandovima čekaju vas riblji specijaliteti, tradicionalna jela, lokalni proizvodi OPG-ova i slastice iz kužina koje pamte bolja vremena. Sve to začinjeno glazbom uživo i ponekom igrom za posjetitelje.

Ove godine još snažnije slavimo autentičnost – prednost imaju oni izlagači koji nude originalne, domaće proizvode i oživljavaju recepte s mirisom mora i duhom marende. Svake večeri simbolično će biti proglašen i Najizlagač večeri, kao mala, ali iskrena zahvala onima koji se posebno potrude prenijeti duh tradicije.

Ribarske večeri nisu samo sajam – one su susret, doživljaj, sjećanje, slavlje ljeta i sezone u Makarskoj. Riva će ponovno disati u ritmu srdele, vina i pjesme, a svi ste pozvani da budete dio te priče.

Vidimo se na rivi!