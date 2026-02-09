Makarska: Muškarac predan pritvorskom nadzorniku zbog preprodaje droge, određen istražni zatvor

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga u četvrtak, 5. veljače 2026. godine postupali su prema 31-godišnjaku za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na ilegalnom tržištu nabavljao marihuanu koju je potom s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi prodavao muškarcu koji je drogu prodavao dalje. Istraživanjem je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da mu je posljednji put drogu prodao 21. siječnja 2026.godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu 31-godišnjak je predan je pritvorskom nadzorniku i sudac istrage mu je odredio istražni zatvor. Muškarac je do sada evidentiran zbog počinjenja kaznenih djela vezanih uz zlouporabu droge. Posljednji put je je kazneno prijavljen i priveden pritvorskom nadzorniku u veljači 2025.godine zbog identičnih kaznenih djela. Tada mu je određen istražni zatvor u kojem se nalazio do 30. lipnja 2025.godine