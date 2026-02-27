Trump šokirao svijet: Predlaže “prijateljsko preuzimanje” Kube usred krize goriva i sukoba na moru

Predsjednik Donald Trump u petak je predložio da bi SAD mogle provesti "prijateljsko preuzimanje" Kube, budući da je predsjednik koristio blokadu goriva kako bi povećao pritisak na komunistički režim u Havani.

"Kubanska vlada razgovara s nama. U velikoj su nevolji, kao što znate. Nemaju novca, nemaju ništa trenutno", rekao je Trump novinarima. "Možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bismo mogli završiti s prijateljskim preuzimanjem Kube."

Trump je nametnuo blokadu goriva na otoku izvršnom uredbom krajem siječnja u nastojanju da sruši režim, koji se uvelike oslanja na uvoz energije i hrane.

Visoki dužnosnik Ujedinjenih naroda za Kubu upozorio je u srijedu da svakodnevni život na otoku "postaje krhak" s povećanim pritiskom na zdravstvenu skrb, vodoopskrbu i distribuciju hrane.

Američki dužnosnici navodno su se u četvrtak sastali s unukom 94-godišnjeg bivšeg predsjednika Raúla Castra, koji se smatra de facto vođom totalitarnog režima, na marginama konferencije na Karibima kojoj je prisustvovao državni tajnik Marco Rubio.

Castrov unuk, Raúl Guillermo Rodriguez Castro, služi kao tjelohranitelj svog djeda i vjeruje se da nadgleda konglomerat kubanskih oružanih snaga, poznat kao GAESA, koji kontrolira velik dio otočnog gospodarstva. Miami Herald izvijestio je da je 2024. godine GAESA imala oko 18 milijardi dolara imovine i na nepoznatim bankovnim računima.

Kubanska vlada uvela je hitne mjere kako bi se nosila s američkom karantenom goriva i kaže se da im je ostalo između šest i sedam tjedana goriva prije nego što dođe do velikog nestanka struje.

Trumpove izjave dolaze nakon smrtonosnog sukoba u srijedu između kubanske obalne straže i skupine američkih državljana, stalnih stanovnika i nositelja viza. Najmanje četiri osobe na brodu su ubijene, a druge su ranjene, privedene i optužene za "terorizam" protiv otoka.

Obje vlade dale su izjave kojima se čini da smiruju napetosti oko incidenta, naglašavajući da obje strane surađuju u razjašnjavanju onoga što je kubanska vlada nazvala "žalosnim događajima".