Novi udar na kućne budžete Omišana, cijene skaču 35 posto: "Posljedice bi bile gore ako ne bi bilo povećanja"

Građane Omiša te općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje od 1. ožujka 2026. očekuje novi cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada. Kako stoji u obavijesti tvrtke Peovica d.o.o., od tog datuma primjenjivat će se nove cijene, a dosadašnji cjenik iz svibnja 2024. prestaje vrijediti.

Prema objavljenim podacima, fiksni mjesečni neto iznos za kućanstva iznosit će 11,88 eura, dok je za kategoriju nekućanstava predviđen fiksni iznos od 270 eura. Uz to se naplaćuje i varijabilni dio – 0,024 eura po litri predanog otpada. U obavijesti je navedeno i da su cijene izražene bez PDV-a (13 posto).

Drugim riječima, računi će se i dalje sastojati od fiksnog i varijabilnog dijela, pri čemu će konačni iznos ovisiti o volumenu spremnika i količini otpada. Iz Peovice upućuju korisnike da detaljan cjenik mogu pronaći na njihovoj mrežnoj stranici.

No iza brojki stoje ljudi. U vremenu kada su troškovi života već visoki, svako povećanje komunalnih usluga, pa i ono koje se na prvi pogled čini umjerenim, za mnoge obitelji znači novo preslagivanje kućnog budžeta. Umirovljenici s malim mirovinama, mlade obitelji s kreditima, poduzetnici koji se bore s rastućim troškovima – svi oni pažljivo prate svaku stavku na računu.

S druge strane, sustav gospodarenja otpadom ima svoju cijenu: od odvoza i održavanja vozila do obrade i zbrinjavanja otpada. Pitanje koje se prirodno nameće jest koliko će novo poskupljenje doista opteretiti građane te hoće li oni koji proizvode manje otpada osjetiti konkretnu razliku na računu.

Direktor Peovice Leonardo Ljubičić povećanje cijena obrazlaže rastom ključnih troškova poslovanja, ističući kako je korekcija bila nužna kako bi se osigurao kontinuitet javne usluge.

„Troškovi su porasli za više stotina tisuća eura“

„Osnovni razlog donošenja novog cjenika javne usluge su značajna povećanja troška ključnih stavki u našem poslovanju“, navodi Ljubičić. Precizira kako su u 2025. godini, u odnosu na 2024., troškovi porasli za više stotina tisuća eura.

„Uslijed podizanja minimalne plaće od strane Vlade RH trošak je veći za oko 380.000 eura. Poskupljenje odlaganja otpada na Karepovcu donijelo je dodatnih oko 220.000 eura troška, a povećana je i cijena koju plaćamo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada, posebno ambalažnog i glomaznog za oko 100.000 eura. Sve to bez ostalih inflatornih povećanja troškova“, ističe direktor.

Ipak, naš sugovornik navodi kako Peovica nije cjelokupan teret prebacila na građane.

„Zatražili smo da se dio, odnosno jedna trećina nedostajućeg prihoda, pokrije kroz sufinanciranje javne usluge od strane gradova i općina u kojima radimo, a dvije trećine kroz povećanje cijene javne usluge. To su potvrdili čelnici Grada Omiša te općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, kao i Skupština i Nadzorni odbor društva na sastanku 3. listopada 2025. godine, a potom su odluke usvojene i kroz vijeća“, navodi Ljubičić.

„Bez korekcije cijena usluga se ne bi mogla obavljati“

Novo povećanje iznosi 35 posto za sve korisnike.

„Očekivani prosječni račun po novom cjeniku za jedno kućanstvo iznosit će oko 18,30 eura bruto, uključujući PDV, dok je ranije bio oko 13,55 eura“, kaže direktor.

Na pitanje kako će poskupljenje utjecati na građane, Ljubičić ističe kako komunalna tvrtka nije ta koja može davati šire ekonomske procjene.

„Naša je zadaća osigurati prikupljanje i odvoz otpada, a nismo kvalificirani za makroekonomske procjene porasta svih režijskih troškova po posebnim kategorijama korisnika. Laički smatramo da će, kao i uvijek, najviše biti pogođene najosjetljivije skupine, umirovljenici, nezaposleni i drugi“, navodi.

Ipak, upozorava kako alternativa povećanju cijene nije održiva.

„Ukoliko ne bi bilo povećanja cijene, javna usluga se više ne bi mogla obavljati, a to bi imalo najgore posljedice za sve stanovnike i korisnike“, zaključuje Ljubičić.

Koliko će plaćati kućanstva?

Račun se i dalje sastoji od dva dijela – fiksnog i varijabilnog.

Uz minimalnu mjesečnu uslugu od 13,42 eura, građani će dodatno plaćati odvoz prema količini predanog otpada. Jedinična cijena litre miješanog komunalnog otpada iznosi 0,024 eura bez PDV-a, odnosno 0,027 eura s PDV-om.

Primjerice, pražnjenje standardnog spremnika od 120 litara stajat će 3,30 eura s PDV-om, dok će za spremnik od 240 litara cijena iznositi 6,59 eura.

Veći spremnici za poslovne korisnike značajno su skuplji – primjerice, pražnjenje spremnika od 1100 litara iznosit će 30,20 eura, dok će za polupodzemni spremnik od 5000 litara cijena dosezati 137,30 eura po pražnjenju.

Popusti za poduzetnike

Za nekućanstva su predviđene i kategorije popusta, ovisno o volumenu spremnika. Tako se popusti kreću od 54 eura (bez PDV-a) za skupinu B pa sve do 256,50 eura (bez PDV-a) za skupinu H, odnosno korisnike s najmanjim volumenom spremnika.

To znači da će konačni iznos za poslovne subjekte ovisiti o veličini spremnika i količini otpada koji predaju.

Što to znači za građane?

Iako brojke na papiru djeluju tehnički i administrativno, u praksi će svako kućanstvo morati izračunati koliko često prazni spremnik i kolika će mu biti konačna mjesečna obveza. Obitelj koja redovito odvaja otpad i smanjuje količinu miješanog otpada moći će donekle utjecati na varijabilni dio računa, no fiksni dio ostaje isti.

Gradonačelnik: Cjenik je u skladu sa zakonom i potiče odvajanje otpada

U sklopu procedure donošenja cjenika, gradonačelnik Grada Omiša Zvonko Močić izjavio je da je provjerio kako je prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom.

Istaknuo je i da predložene cijene potiču korisnike usluge na odvojeno prikupljanje biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, glomaznog i opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada te, kada je to primjenjivo, na kompostiranje biootpada.