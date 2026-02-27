Hrvatske hokejašice pobijedile Srbiju na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska ženska reprezentacija u hokeju na ledu svladala je Srbiju s 5:3 u napetom derbiju Svjetskog prvenstva Divizije IIIA, koje se održava u Zagrebu. Pobjedom u petak navečer u dvorani Admiral Ice Dome na Utrinama, hrvatske hokejašice skočile su na drugo mjesto ljestvice i ostale u igri za promociju u viši rang, piše Index.

Susret je počeo vodstvom Hrvatske golom Diane Stolar, no Srbija je s dva brza pogotka u samo jednoj minuti preokrenula rezultat i prvu trećinu završila s prednošću od 2:1. Ipak, to nije obeshrabrilo domaće igračice, koje su u drugoj dionici odigrale sjajno. Predvođene Anom Bauman, koja je postigla dva gola, te uz pogodak Laure Vukelić, Hrvatice su vratile vodstvo. Srbija je smanjila na 4:3, rezultatom s kojim se ušlo u posljednjih 20 minuta.

Konačnu pobjedu Hrvatska je potvrdila golom u praznu mrežu za konačnih 5:3. S ova tri boda hrvatska reprezentacija sada ima bod manje od vodeće Turske, pa će odluka o pobjedniku prvenstva pasti u zadnjem kolu.

U nedjelju Hrvatska igra protiv Rumunjske i pobjeda joj jamči osvajanje medalje. Za plasman u višu, IIB diviziju, uz pobjedu protiv Rumunjki, potreban im je i povoljan ishod utakmice između Turske i Tajlanda. Hrvatskoj odgovara bilo kakav poraz Turske, pa i onaj nakon produžetaka, pod uvjetom da same slave u regularnom vremenu. Jedino ako Turska pobijedi unutar 60 minuta, Hrvatska ne može doći do prvog mjesta.